È ormai risaputo che HTC non se la passa poi così tanto bene nel mercato mobile da ormai un bel po’ di tempo, nonostante qualche piccola boccata di ossigeno qua e là, ma questo non ferma l’azienda dal presentare nuovi smartphone Android come il modello HTC Desire 21 Pro 5G da oggi disponibile all’acquisto in Italia.

Android 10 e Snapdragon 690 a 409 euro

Lo smartphone Android presentato ad inizio anno e restato esclusiva del mercato interno fino ad oggi, può essere acquistato anche per il nostro Paese cliccando il link in calce all’articolo. HTC Desire 21 Pro 5G, a 409 euro, pone parecchie domande sull’effettiva collocazione in una fascia di prezzo in cui tantissimi smartphone Samsung, Xiaomi, Redmi e altri riescono ad offrire molto di più in termini di caratteristiche hardware.

HTC Desire 21 Pro 5G presenta un pannello da 6,7 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz e fotocamera punch hole centrale da 16 MP, processore Qualcomm Snapdragon 690 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile tramite micro SD, fotocamera posteriore quadrupla (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP), supporto alla connettività 5G, dual SIM, GPS, NFC, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. La batteria è da 5000 mAh con supporto QuickCharge 4.0 fino a 18 W, mentre il sistema operativo è basato su Android 10.

Se siete interessati a HTC Desire 21 Pro 5G potete acquistarlo cliccando questo link.

