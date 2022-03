Ok.. il titolo può sembrare provocatorio ed esagerato ma per chi, come me, ha nostalgia di vedere uno smartphone HTC (di quelli fatti bene, sia chiaro), la notizia che HTC annuncerà un top gamma Android nel mese di Aprile può gasare e anche parecchio. Anche perché servirebbe una bella scossa al mercato smartphone che è sempre più in mano a pochi produttori (e le rispettive filiali).

La notizia arriva dal DigiTimes di Taiwan che ha ricevuto conferma direttamente da un pezzo grosso di HTC, ovvero Charles Huang, il General Manager di HTC Vive per Asia e aree del Pacifico, durante un evento di contorno di HTC tenutosi, in questi giorni, al Mobile World Congress 2022 di Barcellona.

Per cercare l’ultimo top di gamma Android marchiato HTC, occorre riavvolgere il tempo fino al 2018, anno in cui venne presentato l’HTC U12+.

Cosa aspettarsi dal top gamma Android di HTC?

Il prossimo top gamma di HTC, dotato di sistema operativo Android, si concentrerà su VR (realtà virtuale) e AR (realtà aumentata) grazie a una profonda integrazione con il nuovo Viverse, il metaverso open source che HTC ha presentato ufficialmente qualche giorno fa.

Va ricordato che HTC Corporation, nel 2018, aveva venduto gran parte della propria divisione smartphone a Google, presentando, da allora, solo pochi telefoni di fascia medio-bassa (delle serie Desire e Wildfire) riservati ad alcuni mercati.

Vedremo se questo nuovo corso sarà in grado di darci un top di gamma fatto per bene, come gli HTC di un tempo. Se queste informazioni fossero confermate, in fin dei conti, aprile è dietro l’angolo.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartphone Android – la classifica