Montblanc, noto marchio produttore di orologi, gioielli, pelletteria e strumenti per la scrittura, sta per lanciare il nuovo smartwatch Montblanc Summit 3, che arriverà il 15 luglio e non sarà affatto economico.

Il prodotto, molto probabilmente, sarà il primo smartwatch non Samsung ad arrivare sul mercato con Wear OS 3, attualmente l’ultima versione del sistema operativo da polso di Google.

Montblanc Summit 3 con Wear OS 3 ma non proprio economico

Al pari dei suoi predecessori (al momento in catalogo troviamo i tre modelli Summit 2, Summit 2+ e Summit Lite), anche il prossimo Montblanc Summit 3 arriverà sul mercato (il prossimo 15 luglio) ad un prezzo non proprio economico: la casa della stella bianca, infatti, dovrebbe proporre questo smartwatch, che coniuga le funzionalità di uno smartwatch ad un vero e proprio accessorio alla moda, al prezzo di 1250€.

La vera notizia probabilmente risiede nel fatto che Montblanc Summit 3, come anticipato in apertura, sarà il primo smartwatch non prodotto da Samsung ma dotato di Wear OS 3, il più significativo aggiornamento del sistema operativo per dispositivi indossabili prodotto dal colosso di Mountain View in collaborazione stretta proprio con Samsung.

Per la prima volta, dunque, potremmo essere in grado di provare Wear OS 3 senza tutti i suppellettili introdotti dalla personalizzazione di cui Samsung ha dotato i propri smartwatch presentati con a bordo questo sistema operativo, ovvero i fortunatissimi Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic dello scorso anno, veri mattatori nel segmento degli smartwatch.

Wear OS 3 dovrebbe migliorare la precedente declinazione Wear OS 2 sotto molti aspetti, ma principalmente dal punto di vista dell’autonomia, della velocità nei caricamenti e della fluidità delle animazioni: una volta che lo smartwatch diverrà ufficiale, avremo la prova del nove. Certo, ci sono anche altri smartwatch con Wear OS 3 in arrivo ma, ad esempio, per il Google Pixel Watch ci sarà da attendere ancora qualche mese (almeno l’autunno).

Gli smartwatch a marchio Mobvoi e Fossil, attualmente dotati di Wear OS 2, dovrebbero ricevere l’aggiornamento a Wear OS 3 entro la fine dell’anno: in un primo momento Fossil aveva condiviso, tramite i propri account social ufficiali di supporto, un post che indicava giugno o luglio come periodo per l’aggiornamento dei propri smartwatch ma il post è successivamente stato cancellato e mancano annunci ufficiali.

Le caratteristiche principali dello smartwatch

Il Montblanc Summit 3, basato sull’affidabile piattaforma Snapdragon Wear 4100 Plus di Qualcomm, arriva a quasi quattro anni di distanza dal predecessore Montblanc Summit 2, dotato della piattaforma Snapdragon Wear 3100 (sempre di Qualcomm), annunciato ufficialmente nell’ottobre del 2018.

è dotato delle classiche funzionalità che offre uno smartwatch di ultima generazione: supporta il contapassi, il monitoraggio del sonno, la misurazione dell’ossigeno nel sangue e monitora gli allenamenti. Grazie ai servizi Google, gli utenti potranno ricevere indicazioni stradali con Google Maps, effettuare pagamenti contactless tramite Google Pay e scaricare app aggiuntive tramite il Google Play Store.

Con l’acquisto dello smartwatch, i clienti riceveranno due cinturini, uno in pelle e uno in gomma. Montblanc Summit 3 arriverà in tre colorazioni: Silver Titanium (con cinturino in pelle nera o in gomma blu), Black Titanium (con cinturino in pelle nera e in gomma nera) e una combinazione delle due (quadrante nero, cassa argento, con cinturino in pelle verde e in gomma nero).

Mantenendo fede alla filosofia dell’azienda, anche Montblanc Summit 3 sarà uno smartwatch di qualità dotato, purtroppo, di un prezzo troppo elevato: per farci un’idea, con la cifra richiesta (1250€) si possono acquistare due Apple Watch 7 o quattro Samsung Galaxy Watch4.

Per conoscere ufficialmente l’ultimo smartwatch creato da Montblanc, come anticipato, sarà sufficiente attendere il prossimo 15 luglio, data della sua presentazione globale.

