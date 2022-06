A dispetto delle difficoltà dei mesi addietro — con annesso rischio di veder scomparire Nokia —, HMD Global ha tenuto botta e continuato a popolare la fascia bassa e media del mercato, dove tra non molto tornerà a farsi sentire con un nuovo modello: Nokia X21 5G è stato oggetto di un primo leak già molto corposo: non solo apprendiamo il design dello smartphone grazie alla sua prima immagine, ma anche la lista completa delle sue specifiche tecniche.

Il nome di questo nuovo smartphone a marchio Nokia non è del tutto nuovo, visto che era già apparso il mese scorso nella lista dei sei nuovi modelli in arrivo.

Nokia X21 5G, ecco come sarà: specifiche e design

Stante il nome, questo nuovo smartphone sarà dunque il successore del non troppo entusiasmante Nokia X20 dello scorso anno. Il leak in argomento proviene da @nlopt70, che in un breve tweet ha riassunto praticamente tutto — o quasi — quello che ci interessa sapere del prossimo medio di gamma griffato Nokia.

Nokia X21 5G non sarà uno smartphone compatto e il display OLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz non lascia spazio a dubbi. Le prestazioni del dispositivo saranno affidate allo Snapdragon 695 5G di Qualcomm e sarà dunque presente anche la connettività 5G. Il processore tranquillo e la batteria da 5.000 mAh — la fonte non indica la ricarica rapida supportata — dovrebbero garantire un’ottima autonomia. Il leaker riporta due tagli di memoria: 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB.

Infine, per quanto riguarda il comparto fotografico, mancano i dettagli sulla fotocamera anteriore, mentre quella posteriore dovrebbe essere così composta: sensore principale da 64 megapixel, sensore secondario (presumibilmente ultra-grandangolare) da 13 megapixel e sensore ToF (Time of Flight); il tutto corredato da ottiche Zeiss e tecnologia PureView, come confermato anche dalle scritte perfettamente leggibili nell’immagine.

Quanto al design, come potete vedere, Nokia X21 5G sarà un classico Nokia con linee semplici e un modulo fotografico che non passa inosservato; la parte anteriore non è visibile.

