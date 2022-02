È rimbalzata nelle ultime ore la notizia secondo cui, alla finlandese HMD Global, sarebbe stato imposto un divieto di vendita sui telefoni a marchio Nokia in molti paesi europei, Germania in primis, a causa di un ban imposto alla stessa HMD Global.

Sebbene qui in Italia non sia ancora così, sul sito ufficiale di Nokia, nelle pagine dedicate al mercato tedesco (riportate nell’immagine seguente), risultano in vendita solo due smartphone: si tratta degli ultimi due arrivati, Nokia G21 e Nokia G11 (presente in copertina).

Le ragioni dietro il divieto di vendita

Secondo quanto riportato dal portale ComputerBild.de, dietro questo divieto di vendita imposto ad HMD Global ci sarebbe una causa intentata contro la stessa, in diverse giurisdizioni, dalla società statunitense VoiceAge EVS LLC (una società che concede in licenza l’utilizzo di brevetti su tecnologie riguardanti voce e audio).

Il motivo del contenzioso riguardava il cosiddetto standard EVS (Enhanced Voice Service), uno standard vocale utilizzato principalmente con la tecnologia VoLTE (Voice over LTE, ndr) per le chiamate effettuate tramite rete mobile LTE: la HMD Global, infatti, non dispone di una licenza per questo standard.

Nel dicembre 2021 tale causa è stata accolta in Germania e, di conseguenza, ad HMD Global è stato imposto di interrompere la vendita sul mercato tedesco, fino a nuovo ordine, di tutti gli smartphone Nokia che utilizzassero il sopracitato standard EVS.

Anche altri produttori di smartphone come Apple, TCL e Lenovo erano stati citati in giudizio dalla VoiceAge EVS LLC, accordandosi con la società statunitense ed evitando di finire in tribunale.

HMD Global sembra, tuttavia, mantenere una discreta fiducia sui possibili sviluppi di queste dispute legali: la società finlandese continuerà comunque a vendere dispositivi, accessori e servizi, e a tal scopo ha comunicato di avere già impugnato l’ordinanza emessa nel Dicembre 2021 per ribaltarne l’esito.

Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi sulla faccenda e se questi provvedimenti adottati nei confronti di HMD Global riguarderanno anche la divisione Nokia in Italia.

Leggi anche: migliori smartphone Android