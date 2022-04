HMD Global, la casa degli smartphone Nokia, ha da poco annunciato la disponibilità in Italia del Nokia G11, smartphone Android di fascia bassa che punta tutto su autonomia e concretezza.

Lo smartphone non ha di certo una scheda tecnica che fa urlare al miracolo ma, grazie anche alla batteria sovradimensionata per le specifiche, promette fino a 3 giorni di utilizzo, vero punto di forza dello smartphone.

Nokia G11 è ufficiale: base gamma che punta sull’autonomia

Partiamo, appunto, dalla batteria: Nokia G11 è dotato di una batteria da 5050 mAh che, unita al processore Unisoc T606, non di certo un fulmine di guerra, permette di affrontare le giornate senza il patema d’animo di rimanere a secco. Sebbene supporti la ricarica rapida fino a 18 W, in confezione viene fornito un caricabatterie da 10 W.

Un altro punto di forza del Nokia G11 è indubbiamente il software che, seppur sia presente ancora il vecchio Android 11, lo smartphone riceverà due major update e tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili, non scontato per uno smartphone di questa fascia.

Tra le poche modifiche al software Android stock, Nokia G11 arriva con app come Spotify ed ExpressVPN pre-installate, e offre inoltre la modalità Super Battery Saver per estendere ulteriormente la durata della batteria.

Per quanto concerne la qualità costruttiva, Nokia G11 è realizzato in policarbonato, sia per quanto concerne il frame che per la scocca posteriore. Vetro, invece, per la parte frontale che ospita l’ampio display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione solo HD+ ma refresh rate a 90 Hz, buono per un base di gamma. Sullo smartphone, è inoltre presente un pulsante dedicato a Google Assistant.

Oltre ad una fotocamera anteriore da 8 MP, contenuta in un discreto notch a goccia, Nokia G11 è dotato di una tripla fotocamera posteriore con singolo flash LED: al sensore principale da 13 MP, sono affiancati due sensori accessori da 2 MP per le macro e gli effetti di profondità.

Scheda tecnica

Dimensioni: 164,6 x 75,9 x 8,5 mm

x x Peso: 189 g

Display: IPS LCD da 6,5” con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz

da con risoluzione e refresh rate a SoC: Unisoc T606 con GPU Mali-G57 MP1

con GPU Memoria RAM: 3 o 4 GB

o Spazio di archiviazione: 32 o 64 GB (eMMC 5.1), espandibile tramite scheda microSD

o (eMMC 5.1), espandibile tramite scheda microSD Tripla fotocamera posteriore: 13 MP + 2 MP (macro) + 2 MP (profondità), flash LED singolo

+ (macro) + (profondità), flash LED singolo Fotocamera anteriore: 8 MP

Audio: radio FM , jack audio da 3.5 mm

, jack audio da 3.5 mm Sensori: Accelerometro, prossimità, luce ambientale

Tasto dedicato a Google Assistant

Lettore delle impronte digitali nel tasto di accensione-spegnimento

Connettività: 4G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.0 , GPS , NFC , USB Type-C (2.0)

, , , , , (2.0) Batteria: 5050 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W

con supporto alla ricarica rapida a Software: Android 11 con 2 major update e 3 anni di aggiornamenti mensili

Disponibilità e prezzi di Nokia G11

Nonostante sia stato presentato in due colorazioni, Ice e Charcoal, in Italia Nokia G11 è già disponibile sul sito ufficiale di Nokia, nella sola colorazione Charcoal e nella sola variante con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria per l’utente, al prezzo di 179€.

Spulciando la pagina del prodotto sul sito ufficiale si può notare il riferimento alla variante 3+32 GB che, tuttavia, risulta esaurita.

