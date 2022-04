Alla fine di febbraio, HMD Global ha ritirato dal mercato una parte dei suoi smartphone Nokia a causa di una controversia relativa a dei brevetti ma ora il produttore può nuovamente venderli e ciò in quanto ha apportato le necessarie modifiche al software.

In particolare, la controversia in questione riguarda i codec vocali per le applicazioni Voice-over-LTE, oggetto di una violazione da parte di HMD Global secondo quanto sostiene la società VoiceAgeEVS LLC, che ha intentato una causa per violazione di brevetti in diversi Paesi, in seguito alla quale la maggior parte degli smartphone Nokia è scomparsa dal mercato.

HMD Global ha un grattacapo legale per gli smartphone Nokia

HMD Global si è opposta al procedimento intentato da VoiceAgeEVS LLC ma nel frattempo ha anche apportato delle modifiche al software dei suoi smartphone Nokia, in modo da poter riprendere la loro commercializzazione.

Stando a quanto si apprende dalle notizie che provengono dalla Germania, gli smartphone di HMD Global che sono tornati ad essere disponibili per l’acquisto sono i Nokia XR20, X20, X10 e G50 e tutti vengono presentati come “nuova versione” (il che suggerisce che tutti potranno contare sulla versione software modificata dal produttore).

HMD Global non ha svelato quali siano le modifiche apportate né cosa ci sia di effettivamente nuovo ma è probabile che i codec in merito ai quali è nata la controversia siano stati rimossi o sostituiti da alternative ritenute legalmente sicure.

Negli scorsi anni la notizia del rilancio di Nokia da parte di HMD Global è stata accolta con grande entusiamo dai tanti fan di questo storico brand della telefonia ma, nel giro di qualche anno, si è andato via via raffreddando, in quanto è stato chiaro a tutti che i fasti di un tempo, quando il colosso finlandese dominava il mercato mobile, probabilmente sono andati per sempre.

