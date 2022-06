Google offre molti (forse troppi?) modi per tracciare promemoria e liste di attività tra Google Keep, i promemoria del Google Assistant e le attività (to-do) di Google Tasks che, a differenza dei suddetti servizi, può godere di una profonda integrazione con Gmail e ora si aggiorna aggiungendo una comoda funzione per contrassegnare i to-do più importanti su Android, iOS e sulla propria web app.

Per contrassegnare un to-do basterà cliccare sul simbolo della stella che apparirà accanto ad ogni task, nello stesso modo in cui avviene su Gmail e su Google Drive. Grazie a questo aggiornamento apparirà un nuovo menù “Speciali” in cui sarà possibile trovare tutti i task più importanti consentendo – come afferma Google stessa – “di semplificare l’assegnazione delle priorità ai to-do e raggiungere rapidamente le singole attività più importanti di ogni progetto.”

Nonostante sia un update minore, siamo sicuri che verrà accolto piacevolmente dagli utenti di Google Tasks vista l’interfaccia minimale e fin troppo essenziale nelle funzioni rispetto alla agguerrita competizione in questo settore che negli ultimi anni ha avuto un vero e proprio exploit di download.

L’abilità di contrassegnare come speciali le attività sarà disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, G Suite Basic e utenti Google Business con un rilascio graduale che potrà impiegare fino a 15 giorni per sbarcare su ogni account.

Non è chiaro se la novità descritta verrà attivata lato server o se sarà necessario un vero e proprio aggiornamento di Google Tasks. In ogni caso potete scaricarlo dal Google Play Store tramite il badge sottostante, è sufficiente un tap per essere rimandati alla pagina di download.

