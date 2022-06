Dalla terza versione beta di Android 13 è emerso che il team di sviluppatori di Google ha in programma di introdurre la possibilità di rendere più piccolo il widget Pixel Battery ma, a quanto pare, non sarà necessario attendere il rilascio del prossimo sistema operativo del colosso di Mountain View per beneficiare di tale funzionalità.

Nelle scorse ore, infatti, è stato dato il via al rilascio di una nuova versione di Settings Services con la quale viene introdotta la possibilità di ridurre le dimensioni del widget Pixel Battery.

Con Android 13 migliora il widget Pixel Battery

Stando a quanto viene riportato dallo staff di 9to5Google, con la versione 1.1.0.452445739.sr di Settings Services arriva per gli utenti un più elevato potere di personalizzazione sul widget Pixel Battery: al formato 2×2, infatti, si aggiunge quello più compatto 2×1.

Inoltre esistono altre opzioni, come 5×1 (che mostra contemporaneamente tre elementi, ossia lo smartphone, l’auricolare sinistro e quello destro) e 4×1 (che mostra lo smartphone mentre le cuffie Google Pixel Buds sono combinate in una singola percentuale).

Ed ancora, la barra della percentuale ora si ridimensiona per occupare lo spazio disponibile (se c’è un solo dispositivo, occuperà l’intero rettangolo mentre in precedenza veniva lasciato molto spazio vuoto) mentre è stata modificata anche l’icona usata per rappresentare i Google Pixel Buds, decisamente più vicina all’aspetto reale degli auricolari rispetto a quella utilizzata con la precedente versione.

Infine, tra le novità di questa versione c’è una linea “Altri dispositivi” che ha il compito di conteggiare i dispositivi Bluetooth connessi (come device Fitbit e Wear OS), senza tuttavia mostrare i dettagli relativi alla batteria.

La versione 1.1.0.452445739.sr di Settings Services è già stata resa ampiamente disponibile attraverso il Google Play Store per i dispositivi basati su Android 12 ed è stata integrata nella beta 3 di Android 13.

Potrebbe interessarti anche: tutte le novità di Android 13 Beta 3