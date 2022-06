Nelle scorse ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.13.11. La novità più interessante di questo aggiornamento non è in realtà ancora disponibile e attiene ai backup su Google Drive: con un futuro aggiornamento dell’app verrà introdotta la possibilità di esportare i backup eseguiti.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato numerose novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.13.11

Agli inizi dell’anno, sul finire del mese di gennaio, si era parlato di alcuni possibili cambiamenti (i.e. limitazioni) in merito ai backup eseguiti da WhatsApp su Google Drive. Nello specifico, si era vociferato della volontà di Google di offrire in futuro dei piani di archiviazione limitati. Dopo quelle prime voci non esattamente entusiasmanti, il discorso era rimasto in sospeso e non erano emersi ulteriori dettagli, per questo motivo non è possibile sapere se nel frattempo ci sia stato qualche cambio di programma.

Perlomeno non era possibile fino a poche ore fa, perché con il rilascio di WhatsApp Beta 2.22.13.11 sono emerse tracce evidenti di lavori in corso su una funzione di esportazione dei backup archiviati su Google Drive.

Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, in un futuro aggiornamento dell’app verrà introdotta una nuova funzione denominata “Esporta backup” in fondo alla pagina delle impostazioni dedicate al backup delle chat (raggiungibile tramite il percorso “Impostazioni > Chat > Backup delle chat”). Gli utenti, dunque, potranno servirsi di tale opzione per esportare i propri backup di Google Drive e — come specificato nel testo sottostante —, l’esportazione sarà comprensiva di tutte le chat e di tutti i file multimediali, come foto, video e altri file.

Sebbene nello screenshot non sia visibile, la fonte parla anche di una seconda nuova opzione in arrivo su WhatsApp e complementare a quella appena descritta: il servizio di messaggistica offrirà ai propri utenti anche la possibilità di importare nuovamente gli stessi backup su Google Drive. In questo modo, gli utenti guadagneranno un controllo maggiore sui propri backup su Drive.

Allo stato attuale non è ben chiaro il motivo per il quale il team di WhatsApp abbia deciso di introdurre le opzioni appena descritte, tuttavia non è inversimile pensare ad un collegamento con i cambiamenti sopra menzionati. Le funzioni in discorso sono in fase di sviluppo, dunque non sono ancora disponibili per nessuno. Il team di sviluppo sta lavorando per rilasciarle con un futuro aggiornamento dell’app, con priorità come sempre ai beta tester, dunque questa rimane una mera anteprima.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Ove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.

