Chi usa WhatsApp su Android probabilmente sa già che i propri backup non vengono conteggiati nella quota di archiviazione di Google Drive e ciò in virtù di un accordo stipulato alcuni anni fa tra il colosso di Mountain View e il popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma.

Si tratta di un vantaggio che fino a questo momento è stato riservato in esclusiva agli utenti Android, in quanto Apple non offre un piano illimitato per archiviare i backup su iCloud ma pare che qualcosa sia destinata a cambiare in futuro.

Cambiamenti in arrivo per WhatsApp e Google Drive

Alcuni mesi fa, infatti, è emerso che il team di sviluppatori di WhatsApp è al lavoro su una funzionalità che consentirà agli utenti di gestire le chat durante il backup su Google Drive: in pratica, grazie a tale funzione dovrebbe essere possibile escludere determinati tipi di messaggi dal backup, in modo da risparmiare spazio su Google Drive.

Una modifica di questo tipo sembra suggerire che il colosso di Mountain View abbia intenzione di smettere di offrire gratuitamente la possibilità di archiviare i backup di WhatsApp e nelle scorse ore è arrivata una sorta di conferma.

Lo staff di WABetaInfo, infatti, ha scovato alcune stringhe che non sembrano lasciare dubbi sui progetti di Google, come ad esempio le notifiche quando lo spazio su Google Drive sta per esaurirsi oppure modifiche per i backup e informazioni su quando tali modifiche avranno effetto.

Stando a quanto si apprende, Google continuerà ad offrire agli utenti una certa quota di spazio per archiviare gratuitamente i backup di WhatsApp ma si tratterà di un piano limitato. Purtroppo al momento non vi sono dettagli al riguardo e per saperne di più non possiamo fare altro che attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View e dal team di WhatsApp.

