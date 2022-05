State adocchiando da qualche mese Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, ma i prezzi vi hanno sempre fatto tentennare un po’ e non vi siete mai decisi? Forse è il momento di approfittare delle offerte attualmente disponibili, che permettono di acquistare gli ultimi smartphone made by Google a prezzi decisamente interessanti.

Che prezzi per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro in offerta

Google Pixel 6 e 6 Pro sono gli ultimi arrivati della casa di Mountain View, in attesa di poter mettere le mani su Google Pixel 6a, che si piazzerà comunque su una fascia di prezzo inferiore e potrà contare su specifiche non proprio all’avanguardia in tutti i campi. Se infatti siete amanti dei display con refresh rate più alti dei classici 60 Hz e volete un Pixel, non potete fare altro che puntare ai “fratelli” maggiori, che si spingono fino a 90 e 120 Hz: inoltre c’è anche da considerare il fattore tempo, visto che come abbiamo visto Pixel 6a non arriverà prima di fine luglio 2022.

Google Pixel 6 e 6 Pro sono stati presentati ufficialmente il 19 ottobre 2021, ma sono disponibili all’acquisto in Italia da inizio febbraio 2022: i prezzi consigliati, come probabilmente saprete, sono di 649 euro per il “piccolo” e di 899 euro per il modello di punta. Google Pixel 6 è attualmente in offerta sul Google Store a partire da 579 euro, ma se questa cifra vi sembra ancora un po’ altina fareste bene a dare uno sguardo alle proposte dei Fresh Sales edays di eBay, che partono da 609,90 e 839,90 euro ma possono contare su un extra sconto del 15% grazie al coupon MENO15EDAYS.

Quest’ultimo consente di far scendere i prezzi di un ulteriore 15% fino a un massimo di 100 euro: potete utilizzare per un massimo di due volte fino alle 23:59 del 29 maggio 2022. Sommando sconto ed extra sconto, ecco a che cifre potreste acquistare i due smartphone Android:

Se i prezzi scontati vi soddisfano vi consigliamo di non tentennare troppo, visto che la quantità di pezzi disponibile è limitata. In tutti i casi si tratta di un venditore affidabile, con decine di migliaia di feedback (99,5% positivi): la spedizione è gratuita (con consegna in tre giorni) e il pagamento può essere tranquillamente eseguito tramite PayPal, se lo desiderate.

In caso siate ancora indecisi potete sempre consultare le nostre recensioni, o persino l’approfondimento dedicato all’uso di Google Pixel 6 per qualche mese. Per tutte le altre offerte eBay potete seguire questo link.

Leggi anche: Recensione Google Pixel 6 | Recensione Google Pixel 6 Pro