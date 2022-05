Google Foto era già — e da parecchio tempo ormai — uno dei servizi più completi, potenti e apprezzati della casa di Mountain View, ma il team di Big G non perde mai l’occasione per introdurre qualche novità capace di migliorare l’esperienza d’uso degli utenti e le nuove scorciatoie smart, ora finalmente disponibili per tutti, vanno esattamente in questa direzione.

Scorciatoie smart Google Foto: finalmente per tutti

La funzione non viene avvistata ora per la prima volta, anzi ve ne avevamo già parlato a più riprese: il primo avvistamento era avvenuto verso la metà del mese di marzo, dopodiché avevamo visto la disponibilità di questi comodi strumenti allargarsi ad un insieme sempre più ampio di utenti, tanto che si può parlare di un roll out generalizzato in corso ormai da fine aprile 2022.

Un paio di settimane più tardi, la comoda novità di Google Foto sembra aver fatto capolino un po’ per tutti gli utenti su scala internazionale. Per la verità, la barra completa non appare comunque per tutte le immagini, bensì soltanto in quelle in cui il servizio di Google ritiene che possano essere utili (per questo motivo le abbiamo definite scorciatoie “smart”).

Come funzionano le scorciatoie smart di Google Foto

Come vi avevamo già spiegato a tempo debito, questa nuova chip toolbar (o chip group) si potrebbe rivelare utile in primo luogo per accedere in modo rapido a comandi di uso comune e appare soprattutto allorquando l’utente visualizzi immagini come screenshot o altre con testo ben visibile in primo piano.

In particolare, vengono messe a disposizione in maniera smart — dunque, in linea di massima, quando potrebbero essere utili per l’immagine visualizzata — alcune azioni di Google Lens. Dagli screenshot seguenti si evince come la lista completa comprenda: Cerca, Copia testo, Ascolta, Ritaglia, Segni e linee.

Si tratta, chiaramente, di una gamma di opzioni ben più completa rispetto ai singoli suggerimenti già mostrati di volta in volta, come “Ritaglia e regola” o “Copia testo da immagine“. Se da una parte è vero che non si tratta di opzioni inedite, dall’altra è innegabile che il loro suggerimento automatico ne velocizzerà l’utilizzo da parte degli utenti più esperti e ne favorirà la conoscenza di quelli meno.

La versione più recente di Google Foto per Android è disponibile sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

