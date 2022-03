Google Foto e Google Lens sono senza dubbio due ottime soluzioni per chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità della fotocamera del proprio smartphone e di tanto in tanto il team di sviluppatori del colosso di Mountain View introduce in esse delle nuove funzioni per renderle ancora più complete e ricche di opportunità.

Tra le novità che gli sviluppatori stanno testando vi sono delle nuove scorciatoie che vengono visualizzate nel momento in cui l’applicazione rileva la presenza di testo all’interno di un’immagine: l’obiettivo è quello di mettere in risalto alcune funzioni già esistenti ma che potrebbero non essere conosciute da tutti gli utenti.

Il team di Google Foto sta testando nuove scorciatoie smart

Gli utenti che sono stati inclusi nel test di questa nuova funzionalità nel momento in cui guardano un’immagine contenente del testo dovrebbero visualizzare alcune scorciatoie per raggiungere delle feature per copiare il testo, ascoltare la pronuncia delle parole, ritagliare e altre azioni.

Tra le scorciatoie aggiunte pare ve ne sia anche una per cercare utilizzando Google Lens, il che è un po’ inutile se si considera che c’è già un pulsante nella barra in basso dedicato a tale servizio del colosso di Mountain View ma bisogna tenere conto del fatto che si tratta di una funzione ancora in fase di test e, pertanto, prima del suo rilascio per tutti gli utenti potrebbe essere soggetta a modifiche varie.

Stando a quanto si apprende dalle segnalazioni degli utenti inclusi nei test, tale funzione sembra che appaia con maggiore frequenza quando vengono visualizzati gli screenshot e meno nelle foto contenenti del testo.

Se desiderate scoprire se rientrate nel gruppo di utenti inclusi nei test di questa nuova funzione, assicuratevi di avere installato l’ultima versione disponibile di Google Foto (trovate la pagina dedicata su APK Mirror seguendo questo link).

