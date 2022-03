Il team di Google continua con la sua opera di rinnovamento dell’interfaccia grafica delle numerose app proprietarie e, se il restyling di Google Contatti è più al passo coi tempi ma denota ancora un pizzico di incoerenza, la novità in test per Foto è in perfetto stile Google e potrebbe essere molto comoda.

Google Contatti tra futuro e passato

Google Contatti aveva già compiuto il salto al Material You di Android 12 con l’aggiornamento dello scorso mese di luglio, tuttavia la transizione non è ancora completa e gli ultimi ritocchi in corso si pongono proprio nell’alveo delle nuove linee guida di Big G in merito al design. Il riferimento va in particolare alla nuova barra di navigazione inferiore, che pure non ha ancora sostituito del tutto il vecchio menu ad hamburger.

Stando alle prime segnalazioni, pare che la novità non sia arrivata con un nuovo update dell’app nel Google Play Store, quanto piuttosto attraverso un rilascio lato server (quindi qualche utente più smaliziato potrebbe essere persino in grado di ottenerla manualmente). Alla luce degli screenshot condivisi da un tipster, il lavoro di redesign del team di Big G attiene soprattutto al trasferimento della maggior parte delle voci in precedenza accessibili dal menu ad hamburger in alto a sinistra in una nuova sezione “Fix & manage” visibile nella nuova barra di navigazione in basso. La nuova sezione riunisce tutta una serie di voci utili, quali: unisci, correggi, ripristina, esporta, importa, ma anche impostazioni, elimina, imposta contatti di emergenza e numeri bloccati.

A dispetto di questo evidente cambio di registro, il caro vecchio menu ad hamburger è ancora visibile lì in alto a sinistra, ma il suo destino è ormai segnato. La strategia di Big G, peraltro, facilita l’accesso alle varie opzioni, mentre gli schermi sempre più ampi degli smartphone rendono il vecchio menu più difficile da raggiungere, soprattutto con una sola mano. Peccato che in quel di Mountain View non sembrino avere ancora le idee perfettamente chiare e che nelle stesse app proprietarie si evidenzi ancora una certa incoerenza: il restyling di Contatti ha lasciato la trasformazione ancora incompleta; Google Messaggi ha abbandonato il menu ad hamburger tempo fa, ma ora sembra in procinto di tornare indietro e anche in Google Foto sembra siano in corso test simili.

Google Foto: novità in test per le immagini contenenti testo

Il team di Google sta testando una novità piuttosto interessante per Foto: una nuova barra degli strumenti che consentirebbe di trarre vantaggio ancora più agevolmente dell’integrazione con Google Lens e altri strumenti di editing delle immagini pensati in modo specifico per quelle che contengono del testo.

Questa nuova chip toolbar o chip group si potrebbe rivelare utile in primo luogo per accedere in modo rapido a comandi di uso comune e appare soprattutto allorquando l’utente visualizzi immagini come screenshot o altre con testo ben visibile in primo piano. Tuttavia, come spesso accade nelle app di Big G, e ancora di più ove si tratti di funzioni ancora in fase di test, la novità non è attualmente molto diffusa.

L’utilità della stessa, comunque, è presto detta: anziché perdere tempo nella sezione Modifica o fare swipe up per accedervi direttamente, nelle immagini con abbondante presenza di testo viene mostrata una toolbar a comparsa con alcune azioni di Google Lens (Copia testo, Cerca, Ascolta, Ritaglia).

Allo stato attuale sembra che la nuova funzione compaia soprattutto con gli screenshot, tuttavia nelle immagini contenenti testo viene spesso mostrato il tasto “Copia testo da immagine“.

Lo shortcut “Cerca” di Lens appare superfluo, visto che c’è già il collegamento nella barra di navigazione persistente, dimostrando come il team di Google stia ancora conducendo test per trovare la soluzione più adeguata. Di sicuro, il fatto che tali azioni utili vengano suggerite automaticamente potrebbe velocizzare le operazioni degli utenti più esperti e aiutare quelli meno smaliziati a conoscerle.

Come aggiornare Google Contatti e Google Foto

Come spiegato nei paragrafi dedicati, la novità di Contatti arriva lato server, mentre quella di Foto è oggetto di un test; potete comunque scaricare le versioni più aggiornate delle due app dal Google Play Store tramite i badge sottostanti.

