Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android e non volete spendere troppo, questa potrebbe essere l’occasione giusta per voi: su eBay è disponibile una nuova super offerta per HONOR 50, in vendita quasi a metà prezzo rispetto al listino di lancio.

Super offerta su eBay per HONOR 50

HONOR 50 è uno smartphone che ha bisogno di poche presentazioni, ma se in questi mesi siete stati distratti potrebbe servirvi un rinfrescamento della memoria. Si tratta di un dispositivo di fascia medio-alta, il primo a far segnare il ritorno dei servizi Google dopo il periodo del marchio sotto il brand Huawei: mette a disposizione un display OLED da 6,57 pollici a risoluzione Full-HD+ con 120 Hz di refresh rate e il SoC Qualcomm Snapdragon 778G con connettività 5G, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è composto in tutto da cinque sensori: sul retro troviamo sensore principale da 108 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e per la profondità da 2 MP, mentre per gli autoscatti e le videochiamate è disponibile un sensore da 32 MP. A completare la scheda tecnica ci pensano Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e la batteria da 4300 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 66 W.

Presentato in Cina a giugno e in Italia a ottobre, HONOR 50 è stato lanciato nel nostro Paese a inizio novembre al prezzo consigliato di 529 euro (per la versione 6-128 GB). Questa stessa versione è disponibile in offerta su eBay a 278,99 euro con spedizione gratuita in tre giorni da parte di un venditore decisamente affidabile (99,8% di feedback positivi su decine di migliaia di prodotti venduti). Si tratta di una cifra persino inferiore a quella proposta con le offerte di maggio lanciate dalla casa cinese sul suo shop ufficiale.

Se siete interessati vi lasciamo direttamente al link per l’acquisto sul sito:

Acquista HONOR 50 in offerta su eBay

