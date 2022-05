HONOR annuncia nuove promozioni su Amazon che riguardano l’intera gamma di smartphone Android e non solo: alcuni sconti sono disponibili già da oggi, ma si susseguiranno nei prossimi giorni. Andiamo a scoprire le offerte su HONOR X8, HONOR 50 e HONOR 50 Lite, ma anche su altri prodotti del marchio cinese.

HONOR X8, HONOR 50 e 50 Lite tra le offerte di maggio su Amazon

Lo shop di HONOR su Amazon accoglie le offerte di maggio, che permettono di acquistare diversi prodotti del marchio a prezzi scontati. Il primo di questi è HONOR X8, smartphone presentato a marzo e disponibile all’acquisto in Italia da pochi giorni: mette a disposizione schermo LCD da 6,7 pollici Full-HD+ a 90 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 680, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, connettività 4G e batteria da 4000 mAh.

Nonostante sia appena uscito, HONOR X8 può essere acquistato su Amazon a 249,90 euro (invece che 259,90) fino al 5 maggio 2022, salvo esaurimento scorte.

L’iniziativa propone anche HONOR 50 in offerta su Amazon, sia nella versione da 6-128 GB sia in quella da 8-256 GB. Lo smartphone, uscito nell’autunno 2021 in Italia, offre specifiche tecniche di fascia più alta: tra queste possiamo citare il display OLED da 6,57 pollici Full-HD+, il SoC Qualcomm Snapdragon 778G con connettività 5G e il sensore fotografico da 108 MP.

Chiude le offerte dedicate agli smartphone la proposta per HONOR 50 Lite, che può essere acquistato a 199,90 euro (anziché 299,90) dal 6 al 15 maggio 2022. In questo caso il dispositivo offre un display da 6,67 pollici Full-HD+, SoC Qualcomm Snapdragon 662 con connettività 4G, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e batteria da 4300 mAh.

Gli sconti HONOR su Amazon non finiscono con gli smartphone Android. In promozione abbiamo anche tre notebook fino al 29 maggio 2022:

Per dare un’occhiata al negozio online di HONOR su Amazon il link da seguire è questo. Eventuali variazioni nei prezzi potrebbero dipendere dalle disponibilità di Amazon e da cambiamenti dell’ultimo momento.

