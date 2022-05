In questo articolo vi racconto di una comodissima app che permette di mettere una pezza alla mancanza del blocco dello smartphone tramite doppio tap sul display dalla schermata iniziale. L’app in questione, compatibile con praticamente qualsiasi smartphone Android, si chiama Screen off – Widget & Tile ed è disponibile gratuitamente sul Google Play Store.

Screen off – Widget & Tile: niente più stress sul tasto di spegnimento

Da qualche tempo ho deciso di cambiare smartphone, abbandonando il mio “vecchio” OnePlus 8T per passare a Google Pixel 6. Una delle funzionalità, presente sul mio vecchio smartphone e su molti altri smartphone Android presenti sul mercato ma assente sui Pixel in generale, è la possibilità di bloccare lo smartphone tramite un doppio tap sul display dalla schermata iniziale, senza dovere stressare il tasto di spegnimento o aspettare il timer del blocco automatico del display.

Molti di voi sosterranno, con ragione, che molti smartphone posseggono già la funzionalità e che anche alcuni launcher alternativi offrono una funzionalità del genere tra quelle proposte: l’applicazione di cui vi parlo, davvero molto leggera e poco invasiva, permetterà di ottenere il blocco dello smartphone tramite doppio tap, senza la necessità di dovere ricorrere ad un launcher alternativo, e su praticamente qualsiasi smartphone.

Per rifarmi alla mia esperienza, gli utenti in possesso di uno smartphone della serie Pixel potranno sfruttare questa “nuova” possibilità senza la necessità di abbandonare il launcher di serie presente nello smartphone.

Screen off – Widget & Tile è un’app presente sul Google Play Store che fa ciò che promette; niente di più e niente di meno. Come suggerisce il nome, l’app fornisce all’utente due alternative per bloccare lo smartphone: tramite doppio tap sul display o tramite un comodo riquadro inseribile nel centro di controllo.

L’applicazione è compatibile con tutti gli smartphone Android che eseguono la versione 4.0 e successive del sistema operativo. Una volta installata, essa chiederà all’utente il permesso per accedere ad alcune funzioni di accessibilità (nel caso di Android 9 Pie e versioni successive). Per funzionare sugli smartphone più vecchi, con Android 8 Oreo o versioni precedenti, serviranno i permessi di root.

“Un widget invisibile che ti consente di disattivare lo schermo toccandolo due volte. Posizionalo ovunque e adattalo alla dimensione desiderata. Include anche un riquadro delle impostazioni rapide che offre la stessa funzionalità.”

Come configurare il widget

Configurare l’applicazione per ottenere il blocco tramite doppio tap sul display è facilissimo: l’app fornisce un widget (dimensione minima 2×2) invisibile che può essere messo su una (o più) delle schermate iniziali del vostro smartphone.

Vi basterà, dunque, raggiungere la schermata iniziale, effettuare una pressione prolungata in uno spazio “vuoto” ed entrare nel menu dei widget: a questo punto, scorrendo l’elenco, vi imbatterete in Screen off widget and tile; viene segnalata la presenza del widget che, a questo punto, basterà prendere, tramite una pressione prolungata, e trascinare nella schermata iniziale di vostro interesse. Il widget può agevolmente essere aggiunto in tutte le schermate, consentendovi il blocco da ciascuna di esse.

Come configurare il riquadro nel centro di controllo

L’altra alternativa fornita dall’applicazione per bloccare lo smartphone senza sfruttare il pulsante di spegnimento è un comodo riquadro da inserire nel centro di controllo.

Per aggiungerlo ai vostri riquadri, vi basterà accedere al centro di controllo, premere il pulsante con la matita per modificare i riquadri che vengono mostrati, cercarlo tra i riquadri che possono essere aggiunti e aggiungerlo, tenendolo premuto e trascinandolo nel punto che più vi fa comodo.

Come scaricare Screen off – Widget & Tile

Se siete utenti in possesso di un Google Pixel o, semplicemente, possessori di un qualsiasi altro smartphone non dotato della funzionalità di blocco dello smartphone tramite doppio tap sul display, Screen off – Widget & Tile potrebbe fare al caso vostro.

L’applicazione, dal peso di un paio di circa 2 MB, è disponibile al download gratuito tramite il Play Store di Google: per installarla, vi basterà seguire il badge sottostante.

Non perderti: Recensione Google Pixel 6 e Recensione Google Pixel 6 Pro