Interessanti aggiornamenti sono in distribuzione in queste ore: da un lato abbiamo la One UI 4.1 che raggiunge Samsung Galaxy A52, dall’altro Android 12 per LG V60 ThinQ 5G. Scopriamo tutti i dettagli.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A52

Partiamo da Samsung Galaxy A52 nella versione 4G, che dopo le prime apparizioni in altri Paesi sta ricevendo in questi giorni in Italia la One UI 4.1 con integrate le patch di sicurezza di marzo 2022.

Il firmware è il A525FXXU4BVC2 e include diverse novità: oltre alle correzioni ad alcune vulnerabilità, porta la nuova tavolozza dei colori migliorata (per personalizzare al meglio la home e il sistema), una perfezionata gomma oggetto con rimozione oggetti avanzata e rimozione di ombra e riflessi (Object Eraser, Shadow Eraser e Reflection Eraser), la possibilità di aggiungere un effetto ritratto nelle foto della galleria quando viene rilevato un volto, i miglioramenti per la condivisione dei contenuti (anche tramite link), la condivisione live durante le videochiamate con Google Duo e alcune novità per la fotocamera.

Novità aggiornamento LG V60 ThinQ 5G

LG rispetta la promessa e rilascia l’aggiornamento ad Android 12 per LG V60 ThinQ 5G a partire dagli Stati Uniti e dalle versioni brandizzate T-Mobile. Vi ricordiamo infatti che, nonostante la scelta di abbandonare il mercato mobile di quasi un anno fa, la casa sud-coreana ha promesso di proseguire con gli update rilasciando fino a tre versioni di Android per i flagship (a partire dall’anno di uscita). Questo significa che lo smartphone potrebbe arrivare persino ad Android 13 (presumibilmente il prossimo anno).

Il peso è di più di 1 GB: questo perché le novità sono parecchie e includono miglioramenti sotto diversi aspetti, gli indicatori per l’utilizzo di microfono e fotocamera, la Privacy Dashboard per il controllo dei permessi e tanto altro, senza dimenticare i perfezionamenti sotto al “cofano”. Niente stravolgimenti a livello grafico però: non sembrano esserci tanti segni del Material You di Google, fatta eccezione per le app compatibili di Google. Insomma, le novità sono le stesse viste su LG VELVET il mese scorso.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52 e LG V60 ThinQ 5G

Per aggiornare Samsung Galaxy A52 potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. L’update è già disponibile in Italia, quindi non dovreste avere problemi a trovarlo via OTA. Per ora l’aggiornamento di LG V60 ThinQ 5G ad Android 12 è disponibile solo negli Stati Uniti, ma per verificare potete recarvi in “Impostazioni > Generali > Centro aggiornamenti > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti“.

grazie ad Alessandro B. per la segnalazione e lo screenshot di Galaxy A52

Potrebbe interessarti: Pixel Watch, Pixel 6a e tanto altro: le novità in arrivo a maggio 2022 #NewSmartphone