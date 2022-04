Samsung Galaxy S21 FE è disponibile da Unieuro a un super prezzo, combinando lo sconto proposto con l’iniziativa Samsung Dream Days e un coupon: grazie alla doppia offerta lo smartphone può essere acquistato a quasi 281 euro in meno rispetto al prezzo consigliato di listino.

Che offerta per Samsung Galaxy S21 FE da Unieuro

Come abbiamo visto, Unieuro ha appena svelato i Samsung Dream Days con tante offerte su smartphone Android e altri prodotti del noto marchio sud-coreano disponibili fino all’1 maggio 2022. In mezzo a diverse proposte interessanti, una delle più intriganti è certamente quella riguardante Samsung Galaxy S21 FE, uno degli ultimi modelli lanciati dal produttore: questo perché è possibile combinare lo sconto dell’iniziativa a un coupon da 120 euro.

Per chi non lo conoscesse, Galaxy S21 FE mette a disposizione specifiche tecniche vicine a quelle dei fratelli maggiori, con display Dynamic AMOLED da 6,4 pollici Full-HD+ da 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 12 MP con OIS e batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W. Lo smartphone è già uscito sul mercato con Android 12 e la One UI 4.0, e il mese scorso ha ricevuto la versione 4.1.

Samsung Galaxy S21 FE è stato lanciato a inizio gennaio 2022 al prezzo consigliato di 769 euro per la configurazione 6-128 GB. In questo momento può essere acquistato a 489 euro in super offerta da Unieuro: basta digitare il codice 120GALAXYS21FE5G all’interno del campo dedicato ai coupon nel modulo di pagamento (“Ho un codice coupon“). Attualmente sono disponibili tutte e quattro le colorazioni: verde oliva, lavanda, bianco e grafite.

