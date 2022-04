La nota catena della grande distribuzione Unieuro ha lanciato una nuova promozione a tema Samsung, proponendo tantissimi prodotti tecnologici (e non solo) del produttore sudcoreano in offerta per 10 giorni, fino al prossimo 1 maggio 2022. I Samsung Dream Days, questo il nome della promozione, vi daranno la possibilità di acquistare in offerta anche tanti smartphone della serie Galaxy: scopriamo quali sono i migliori prodotti dell’ecosistema in offerta.

Le migliori offerte dei Samsung Dream Days di Unieuro

Tra le migliori offerte dei Samsung Dream Days, come dicevamo, rientrano tanti smartphone della serie Galaxy, come i pieghevoli Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G (l’offerta, forse, più interessante), i top gamma 2021 della serie Galaxy S21, l’interessantissimo Galaxy S21 FE 5G (trovate la nostra recensione a questo link) e altri medio-gamma come il più recente Galaxy A53 5G.

Oltre agli smartphone, troviamo anche altri dispositivi Android dell’ecosistema Galaxy, come gli smartwatch della serie Galaxy Watch4 con Wear OS e alcuni tablet, come il sempreverde Galaxy Tab S7 FE o il base gamma Galaxy Tab A8.

Su alcuni prodotti, per ottenere il prezzo “definitivo” dell’offerta, sarà necessario sfruttare dei coupon, indicati nella pagina del prodotto: basterà applicarli al carrello per vedere il prezzo definitivo.

Di seguito, vi proponiamo quelle che, a nostro avviso, sono le proposte più interessanti della nuova promozione di Unieuro. Le offerte saranno elencate in ordine decrescente di prezzo.

Tutti gli smartphone, smartwatche e tablet Galaxy in offerta coi Samsung Dream Days di Unieuro

Queste erano solo un assaggio di tutti prodotti proposti in offerta da Unieuro in occasione dei Samsung Dream Days che, vi ricordiamo, termineranno il prossimo 1 maggio. Per scoprire tutte le offerte che rientrano nella promozione, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

