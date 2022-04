Di punto in bianco si torna a parlare di Samsung Galaxy Z Fold4, il modello di prossima generazione della serie che ha reso famosi gli smartphone pieghevoli e che tuttora costituisce un punto di riferimento per la categoria. Le ultime indiscrezioni emerse toccano diversi aspetti del futuro modello premium di Samsung, dalla S Pen alle dimensioni, passando per il comparto fotografico.

Samsung Galaxy Z Fold4: S Pen e ingombri ridotti

Lo scorso anno il produttore sudcorano aveva compiuto una serie di scelte ardite con Samsung Galaxy Z Fold3 5G, alcune più fortunate altre meno, tutte comunque capaci di destare la curiosità di appassionati e addetti ai lavori. La fotocamera interna integrata sotto al display più grande era stata una sorpresa, ma poi non era riuscita a convincere pienamente in termini di qualità fotografica. Ancora più sorprendenti erano stati altri due risultati raggiunti dai tecnici di Samsung, vale a dire la certificazione IPX8 contro l’acqua — considerato che lo smartphone si piega e che presenta dunque una cerniera, si tratta di un traguardo notevole — e il supporto alla S Pen. Per rendere possibile quest’ultima funzione su un display tanto delicato e facilmente esposto ai graffi, il produttore aveva dovuto progettare un sistema dedicato, con la punta della S Pen arrotondata e retrattile per evitare un’eccessiva pressione che danneggerebbe lo schermo.

Ebbene, con Samsung Galaxy Z Fold4 si dovrebbe ripartire da qui: anche il nuovo modello dovrebbe disporre del supporto all’iconico pennino del produttore sudcoreano. Al pari del tanto apprezzato predecessore, inoltre, neppure il nuovo modello dovrebbe essere dotato di un alloggiamento interno per la S Pen. A riportare questo dettaglio è stato il solito leaker Ice universe su Twitter. Se tale voce venisse confermata, verrebbero dunque smentiti i precedenti rumor di segno contrario. Insomma, Galaxy Z Fold4 erediterebbe sia il pregio che il difetto del modello di precedente generazione: il supporto alla S Pen sarebbe presente — anche in questo caso, con ogni probabilità, gli utenti dovranno utilizzare una delle versioni progettate apposta per i pieghevoli —, tuttavia non potrebbe essere riposta all’interno dello smartphone, bensì richiederebbe l’utilizzo di un accessorio apposito (i.e. una cover). D’altra parte, una simile scelta da parte di Samsung è verosimile effettuando un discorso più ampio: anche gli ultimi tablet della serie Samsung Galaxy Tab S8 supportano la S Pen ma non dispongono di un alloggiamento interno; questo perché il produttore sudcoreano ha voluto fare di Samsung Galaxy S22 Ultra (di cui trovate a questo link la nostra recensione) il vero e unico erede dell’iconica serie Note e infatti solo tale smartphone, come i Note prima di lui, fa della S Pen una caratteristica integrante e integrata, più di un semplice accessorio.

Il tweet di Ice universe tocca poi un altro aspetto molto interessante: secondo il leaker, Samsung Galaxy Z Fold4 dovrebbe essere leggermente più piccolo e più sottile rispetto al modello che lo ha preceduto. Mentre altri produttori in tempi più recenti non si sono fatti problemi a presentare pieghevoli anche più grandi rispetto a Galaxy Z Fold3 5G (si pensi, per esempio, a HONOR Magic V), pare che Samsung abbia scelto di ridurre gli ingombri. Insomma, il nuovo modello potrebbe essere più vicino al formato tanto apprezzato del concorrente OPPO Find N.

Samsung Galaxy Z Fold4: comparto fotografico

Il comparto fotografico non è stato un punto di forza dei pieghevoli commercializzati da Samsung fino a questo momento: pur non essendo di basso livello, non ha mai retto il confronto coi flagship non pieghevoli del brand.

La speranza è che con Samsung Galaxy Z Fold4 il divario verrà almeno ridotto e le indiscrezioni emerse finora fanno ben sperare. Già nelle scorse settimane erano emersi i primi dettagli che, di fatto, attribuivano al nuovo pieghevole le stesse fotocamere di Samsung Galaxy S22 (ecco la nostra recensione), con particolare riferimento al teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x.

In quella sede si era speculato che anche le restanti fotocamere sarebbero state riprese da Galaxy S22, ma l’ultimo rumor, riportato su Twitter dal leaker Dohyun Kim, è ancora più intrigante: la fotocamera principale di Galaxy Z Fold4 dovrebbe essere da 108 MP. Insomma, il comparto fotografico “riciclato” nel pieghevole sarebbe quello del flagship Galaxy S22 Ultra, al netto del solo zoom a periscopio, probabilmente rimosso per mancanza di spazio.

