Secondo quanto riportato dalla stampa coreana Samsung Galaxy Z Fold4 sarebbe dotato di uno slot per riporre la S Pen e di uno schermo dalle dimensioni simili all’attuale Galaxy Z Fold3 lanciato lo scorso anno, il quale supportava la S Pen ma non offriva uno slot integrato per riporla.

Secondo le fonti Samsung si aspetta che l’integrazione della S Pen sul suo prossimo smartphone pieghevole rappresenterà un importante fattore di vendita.

Samsung Galaxy Z Fold4 avrebbe uno schermo principale da 7,56 pollici e il vano per la S Pen

Lo schermo principale di Galaxy Z Fold4 sarebbe da 7,56 pollici, leggermente più grande della controparte da 7,55 pollici di Galaxy Fold3, mentre il display esterno avrebbe una dimensione di 6,19 pollici, leggermente più piccolo della controparte da 6,2 pollici montato sul predecessore.

Anche il design dei due smartphone pieghevoli non sarebbe molto diverso, poiché Samsung si starebbe concentrando sulla robustezza di Galaxy Fold4, inoltre il successore di Galaxy Fold3 non necessiterebbe di una batteria nella S Pen come l’attuale modello.

Nel frattempo Samsung Galaxy Z Flip4, che sarà presentato con Galaxy Fold4, dovrebbe adottare uno schermo principale da 6,7 ​​pollici e uno schermo esterno da 1,9 pollici.

La dimensione dello schermo principale sarebbe dunque più o meno la stessa di Samsung Galaxy Flip3, mentre il display esterno sarebbe più grande del precedente da 1,83 pollici.

Samsung punta a spedire circa 13 milioni di smartphone pieghevoli nel 2022. Nell’attesa un concept designer ha immaginato come potrebbe essere Samsung Galaxy Z Fold4.

In copertina: Samsung Galaxy Fold3

