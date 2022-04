Continuano ad arrivare notizie importanti sul fronte della crescita di Android Automotive OS, il sistema operativo di Google destinato ai sistemi di infotainment delle auto — da non confondere col servizio Android Auto —, che sarà protagonista su tutti i futuri modelli di Volvo a partire dal prossimo anno.

Nelle ultime settimane vi abbiamo riportato diverse novità interessanti per Android Automotive, dal nuovo logo all’apertura alle applicazioni video, passando per il possibile approdo sulla gamma BMW.

Quest’oggi è di Volvo che bisogna parlare: il noto marchio svedese ha già abbracciato Android Automotive e adesso ha manifestato l’intenzione di affidarsi esclusivamente al sistema operativo di Google su tutti i propri futuri modelli, non soltanto quelli elettrici, a partire dal 2023.

Col marchio Polestar lo ha già fatto — la Polestar 2 era stata addirittura la prima auto con questo OS —, mentre col marchio Volvo lo ha finora adottato sulle elettriche XC60 Recharge e XC40 Recharge. Il prossimo step consisterà nella conversione ad Android Automotive OS anche dei modelli Volvo S60, Volvo V60 e Volvo XC90. Questo cambiamento aprirebbe le porte alla possibilità, per tutte queste auto, di ricevere aggiornamenti OTA per nuove funzioni ed eventuali miglioramenti necessari.

Se da una parte, il sistema operativo di Google per le auto dà il meglio di sé in quelle elettriche, non c’è motivo per non godersi un sistema operativo moderno anche sul sistema di infotainment del proprio veicolo con motore endotermico e anche Volvo pare essere dello stesso avviso. Per la verità, proprio da Volvo era arrivato un teaser di una nuova versione di Android Automotive potenziata con Google, tuttavia i miglioramenti di questa versione sarebbero una prerogativa delle sole auto elettriche.

Potrebbe interessarti anche: Volvo fa un passo nel futuro: via alla ricarica wireless delle auto elettriche