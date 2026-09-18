Nuovo aggiornamento in distribuzione in Italia per HUAWEI Watch Fit 5 e HUAWEI Watch Fit 5 Pro: parliamo della versione 6.1.0.125 di HarmonyOS, che porta con sé diverse novità e perfezionamenti. Scopriamo insieme i cambiamenti nel dettaglio e come procedere con l’aggiornamento.

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Novità aggiornamento HUAWEI Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro

Il nuovo aggiornamento in rollout per HUAWEI Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro non risulta particolarmente corposo, questa volta. Durante l’estate sono arrivate diverse novità, tra cui la scheda Studio sul rischio di diabete (utile per monitorare più velocemente i vari parametri legati alla glicemia), una rinnovata funzione di sospensione automatica per gli allenamenti di corsa e ciclismo, e l’indice di prontezza fisica (che aveva esordito su HUAWEI Watch GT 7 Pro).

Questa volta l’update non porta nuove funzionalità, ma alcune correzioni e miglioramenti. Ecco il changelog completo della versione 6.1.0.125:

risolto un problema per cui la data veniva visualizzata in modo anomalo in alcuni quadranti;

ottimizzata la logica di visualizzazione della scheda Calendario nella schermata Assistant TODAY. Quando non sono presenti eventi, la scheda Calendaria verrà nascosta automaticamente;

migliorata la stabilità di alcune app di terze parti;

migliorata la stabilità del sistema in alcuni scenari

Il download richiesto è di 55,78 MB (su HUAWEI Watch Fit 5 Pro).

Come aggiornare i due smartwatch Huawei

Il nuovo aggiornamento per HUAWEI Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro è già in distribuzione anche in Italia, quindi non dovreste avere problemi a installarlo. Per procedere potete aprire l’app Huawei Health (quella vera) utilizzando lo smartphone associato, selezionare la scheda del dispositivo e quindi “Aggiornamento firmware > Verifica aggiornamenti“.

Huawei consiglia inoltre di aggiornare l’app Huawei Health alla versione più recente (tramite AppGallery) prima di procedere con l’aggiornamento, di mantenere il Bluetooth connesso durante l’aggiornamento e di attendere il completamento della barra di avanzamento sul dispositivo che precederà il riavvio del dispositivo stesso.