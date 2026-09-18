Torniamo ad occuparci di Clicks Communicator, smartphone Android che sin dalle sue prime apparizioni all’inizio dell’anno ha stuzzicato la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori, soprattutto quelli un po’ più nostalgici: si tratta, infatti, di un dispositivo che può vantare un form factor ispirato a quello reso popolare dai mitici BlackBerry.

In vista del lancio ufficiale, previsto entro la fine del 2026, il produttore sta aggiornando alcune specifiche di Clicks Communicator e annunciando alcuni dettagli aggiuntivi, come nuovi accessori e piani eSIM.

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Le ultime novità su Clicks Communicator

Nelle scorse ore il produttore ha pubblicato il seguente video con il quale mostra alcune delle novità che ha deciso di implementare in Clicks Communicator, in modo da accontentare le richieste della community che ha accolto con grande favore questo smartphone e desidera poterlo sfruttare anche come dispositivo principale per le attività di tutti i giorni.

Tra le novità vi sono l’aumento della RAM disponibile, che passa da 8 GB a 12 GB, l’utilizzo di una batteria un po’ più capiente, passando da 4.000 mAh a 4.350 mAh e l’esordio con Android 17 a bordo. Il produttore ha anche promesso 3 aggiornamenti dell’OS e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza, consentendo così di usare con tranquillità lo smartphone almeno fino al 2031.

Ed ancora, chi deciderà di acquistare Clicks Communicator potrà anche contare su vari accessori, come custodie realizzate da Clicks e Dbrand.

Infine, in alcuni Paesi Clicks offrirà agli utenti la possibilità di acquistare un’assicurazione per proteggersi da eventuali incidenti e piani eSIM.

Lo smartphone farà il suo esordio ufficiale sul mercato a dicembre e fino al 30 settembre gli utenti interessati potranno pre-ordinarlo al prezzo speciale di 499 dollari sul sito del produttore (lo trovate qui), con un risparmio di 150 dollari.