Con il feature drop del mese di marzo — coinciso con il rilascio di Android 12L — Google aveva annunciato che la schermata home e quella di blocco dei Pixel si sarebbero arricchite di più informazioni contestuali e molto di questo potenziamento passa per il widget At a Glance, una delle chicche esclusive degli smartphone Made by Google.

A dispetto dell’annuncio arrivato nei primi giorni del mese scorso, comunque, soltanto adesso tale widget sta iniziando a mostrare l’integrazione con i “Dispositivi connessi” via Bluetooth.

La prima testimonianza arriva da un utente di Reddit: come mostrano gli screenshot seguenti, il widget At a Glance impostato sul suo Pixel mostrava lo stato di connessione e la percentuale di batteria residua delle sue cuffie Bluetooth (in questo caso Jabra Elite Active 75t). Peccato che la funzione, per quanto comoda, sia scomparsa subito dopo. Si presume che, allo stato attuale, la funzione in argomento appaia soltanto alla prima connessione del dispositivo Bluetooth, sulla falsariga della notifica di Fast Pair.

In ogni caso, possiamo confermarvi direttamente la novità: gli screenshot sottostanti provengono dal nostro Google Pixel 6 (ecco la nostra recensione) aggiornato alla versione più recente di Android 12 QPR3 Beta 1, la Beta 1 (S3B1.220218.006), ma con ogni probabilità la nuova funzione viene attivata da Big G lato server, dato che diversi altri utenti di smartphone Pixel con Android 12L, Android 13 e con la stessa Beta non la vedono ancora).

Scavando un po’ più a fondo nelle preferenze del widget At a Glance — accessibili con una pressione prolungata —, la schermata Riepilogo elenca ora una nuova voce dopo le solite Timer e cronometro, Riposo e Fitness: Dispositivi connessi (Stato della connessione e informazioni sulla batteria dei tuoi dispositivi Bluetooth).

