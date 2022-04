WhatsApp Beta si aggiorna e vi permette di esprimere la vostra vena artistica

WhatsApp ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.9,7. La novità più interessante di questa nuova versione è costituita senza dubbio dai nuovi strumenti per disegnare, ora resi disponibili per alcuni beta tester.

A proposito di novità di WhatsApp, negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato di quella per i messaggi effimeri, dei lavori in corso per arricchire ulteriormente le Reactions, della nuova interfaccia della fotocamera resa disponibile per tutti i beta tester. Per la verità, vi abbiamo anche dovuto parlare dell’ennesimo odioso tentativo di truffa, ma in questa sede restiamo sul tema delle nuove funzioni.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.9.7

La novità più significativa di questo nuovo update di WhatsApp Beta, come detto, attiene agli strumenti per disegnare a mano libera in sede di editing delle immagini da inviare.

Non si tratta di un inedito assoluto, visto che vi avevamo già anticipato l’arrivo di questa funzione qualche mese addietro e che WhatsApp Beta per Android ci arriva in ritardo rispetto alla controparte per iOS. Finalmente la funzione risulta rilasciata con la versione 2.22.9.7, tuttavia il roll out non è ancora particolarmente ampio e diversi utenti Beta — compreso chi vi scrive — non l’hanno ancora ricevuta.

Nel seguente screenshot potete vedere il portato nella novità: nella parte bassa della schermata compaiono nuove matite tra le quali è possibile scegliere, compresa quella con effetto blur finora esclusiva dell’app per iOS.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Laddove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.