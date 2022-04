Nelle ultime ore il team di sviluppo di WhatsApp si è molto concentrato sulle Reactions, comparse per alcuni fortunati beta tester sulla versione 2.22.8.3 di WhatsApp Beta e da oggi rilasciate a un numero maggiore di beta tester con la nuova versione 2.22.9.4 di WhatsApp Beta.

Sembra che le reazioni ai messaggi potranno presto accogliere una nuova funzionalità che andrà a migliorare e rendere più completo questo nuovo metodo di interazione coi messaggi nelle chat della popolare app di messaggistica.

WhatsApp: lavori in corso su una nuova versione delle Reactions

Le Reactions forniscono un nuovo modo per interagire coi messaggi nelle chat di WhatsApp (nuovo almeno per WhatsApp, visto che la funzionalità esiste ed è ampiamente implementata in altre app di messaggistica), e finora questa funzionalità in fase di sviluppo consentiva agli utenti di lasciare rapidamente una reazione ad un messaggio, ma solo tra sei scelte predefinite (Like, Cuore, Risate, Sorpresa, Tristezza e Gratitudine).

Stando a quanto riportato dal portale specializzato WaBetaInfo, il team di sviluppo dell’app di messaggistica sta lavorando per portare le Reactions ad un livello successivo: ascoltando il feedback della community che chiedeva la possibilità di “reagire” ad un messaggio con qualsiasi emoji e non solo con quelle predefinite, WhatsApp sta lavorando per introdurre questa possibilità nella versione definitiva delle Reactions.

Come si può apprezzare nella galleria sottostante, rispetto alla versione rilasciata al momento ai beta tester (immagine a sinistra), vi è ora un pulsante per scegliere una emoji diversa come reazione al messaggio (immagine a destra).

Al momento non è chiaro se effettivamente tutte le emoji potranno essere utilizzate come reazione ai messaggi ma guardando ad altri prodotti della casa (Facebook Messenger e Instagram, ad esempio) anche su WhatsApp potrebbe essere possibile scegliere qualsiasi emoji a disposizione.

La nuova versione delle Reactions è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per coloro che eseguono WhatsApp Beta; non vi sono informazioni su quando questa funzionalità potrà arrivare, almeno per i beta tester, ma sicuramente sarà aggiunta con un futuro aggiornamento di WhatsApp; rimanete sintonizzati per saperne di più.

Come scaricare l’ultima versione beta dell’app

Per scaricare l’ultima versione di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google e provare in anteprima le ultime novità, basterà procedere attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al Programma Beta (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp