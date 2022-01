Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questa popolare soluzione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.3.5.

Le novità della versione 2.22.3.5 di WhatsApp Beta per Android

Da tale ennesima release dell’app di messaggistica emerge che i suoi sviluppatori sono al lavoro per introdurre nuove funzionalità relative all’editor che consente di disegnare sui contenuti prima di condividerli.

Al momento le modifiche sono ancora in corso ma, nel momento in cui il lavoro degli sviluppatori sarà terminato, gli utenti potranno fare affidamento su nuove matite per disegnare su immagini e video.

Stando a quanto è possibile vedere da tale screenshot, ci sono due nuove matite, che si vanno così ad aggiungere a quella attuale ma nella versione per i dispositivi iOS sono state introdotte altre funzioni che dovrebbero essere implementate anche sui device Android.

Purtroppo al momento si tratta di funzionalità ancora in fase di sviluppo e, pertanto, non vi sono informazioni su quando potrebbero essere messe a disposizione di tutti gli utenti attraverso la loro implementazione in una versione stabile dell’app. Ci auguriamo di saperne presto di più.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.3.5 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione della popolare app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp