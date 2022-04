Di tanto in tanto WhatsApp si trasforma nello strumento scelto dal malintenzionato di turno per provare a mettere a segno truffe di vario tipo e ciò in quanto si tratta del servizio di messaggistica istantanea più utilizzato a livello globale.

Ed è proprio l’enorme quantitativo di utenti di WhatsApp a rendere questa piattaforma così “appetitosa” per i truffatori, in quanto più sono le persone che la usano, più facile è trovare delle potenziali vittime (solitamente chi è meno esperto di tecnologia mobile o, ad ogni modo, non è solito prestare troppa attenzione al tipo di messaggi che riceve).

Una nuova pericolosa campagna è in atto su WhatsApp

Ebbene, un nuovo pericolo per gli utenti WhatsApp arriva sotto forma di una catena di Sant’Antonio che, stando a quanto si apprende, si sta diffondendo piuttosto rapidamente: il messaggio in questione pubblicizza un’iniziativa (ovviamente inesistente) che include ben 5.000 cesti regalo pasquali gratuiti di Milka (azienda che non ha nulla a che vedere con la truffa).

Se gli utenti cliccano sul link incluso nel messaggio, vengono “portati” su un dominio russo, con il conseguente rischio di trovarsi abbonati a servizi molto costosi o di infettare il proprio dispositivo con un malware.

Questo è il link che gli utenti WhatsApp stanno ricevendo:

Ovviamente il consiglio per gli utenti che dovessero ricevere questo messaggio è quello di non cliccare sul link incluso. Inoltre, è possibile segnalarlo al team del servizio di messaggistica, in modo da metterlo in condizione di bloccare la sua diffusione e provare a rintracciare i responsabili (per farlo è sufficiente tenere premuto sul messaggio con il dito, contrassegnarlo e, attraverso il menu a tre punti, segnalarlo).

Chi riceve questo messaggio dovrebbe anche avvisare la persona che lo ha inviato che si tratta di una truffa, consigliandole di non condividerlo più con i propri contatti.

