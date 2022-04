Il team di sviluppo di WhatsApp ha avviato il rilascio per tutti, beta tester e utenti del canale stabile, di una novità riguardante i messaggi effimeri e, più nello specifico, i file multimediali collegati ad essi. Scopriamo di cosa si tratta.

WhatsApp: c’è una novità collegata ai messaggi effimeri

WhatsApp è al lavoro per migliorare la funzionalità dei messaggi effimeri, ovvero quei messaggi che scompaiono dopo un determinato lasso di tempo preimpostato all’interno dell’applicazione o di una chat in particolare.

Sebbene vi siano lavori in corso per consentire agli utenti di salvare dalla cancellazione automatica alcuni messaggi importanti all’interno delle chat con attiva l’opzione dei messaggi effimeri, portati alla luce dalla versione 2.22.7.4 di WhatsApp Beta, oggi arriva una novità in fase di rilascio per tutti.

La novità riguarda la visibilità dei file multimediali nella galleria del telefono per quelle chat che hanno attiva la funzionalità dei messaggi effimeri. Questa piccola modifica si era già manifestata ai beta tester nella versione 2.22.4.14 di WhatsApp Beta.

WhatsApp, adesso, disattiva automaticamente la visibilità dei media (su Android) e il salva nel rullino (su iOS) per le chat con attiva l’opzione per i messaggi effimeri; in questo modo, i file multimediali delle chat coi messaggi effimeri non verranno automaticamente salvati in galleria. È comunque possibile procedere manualmente al salvataggio dei file multimediali.

Potete vedere il messaggio con cui l’app di messaggistica avvisa gli utenti di questa novità, sia su Android che su iOS, tramite le seguenti immagini.

Questo nuovo meccanismo di gestione dei file multimediali collegati ai messaggi effimeri è stato adottato per migliorare ulteriormente i discorsi legati alla privacy.

La novità, come anticipato, è in rilascio graduale per tutti gli utenti di WhatsApp, tanto per Android quanto per iOS, che potrebbero riceverla nelle prossime 24 ore. Il nostro consiglio è, comunque sia, di verificare che sul vostro smartphone sia installata l’ultima versione dell’applicazione.

Come aggiornare WhatsApp

Per non perdervi le ultime funzionalità rilasciate ufficialmente dal team di WhatsApp, vi invitiamo a verificare di avere installato l’ultima versione disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Se foste invece desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, potrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp