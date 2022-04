Un mare di offerte e altre promozioni con lo Xiaomi Fan Festival online

Il mese di aprile 2022 è stato foriero di tantissime offerte — solo ieri vi abbiamo parlato di quelle di Google e Huawei, senza dimenticare Amazon (Warehouse compreso) — e naturalmente non manca all’appello neppure Xiaomi, che sin dall’inizio della stagione primaverile è un fiume in piena in fatto di nuove offerte.

Offerte Xiaomi Fan Festival: premesse e altre promozioni

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste nell’ambito dell’iniziativa Xiaomi Fan Festival, partita ieri (6 aprile) e valida fino al 15 aprile prossimo, sono necessarie alcune premesse di carattere generale.

Innanzitutto, la promozione è la seconda fase di un’iniziativa più ampia: le offerte iniziali hanno occupato i primi 5 giorni del mese, ora ci sono queste e poi, dal 16 al 24 aprile, sarà la volta delle offerte finali.

Il produttore promette risparmi fino al 60% e per questo elenca alcuni consigli utili da tenere a mente. In primis, sono previsti sconti di: 10 euro su una spesa minima di 200 euro; 20 euro su una spesa minima di 300 euro; 30 euro su una spesa minima di 400 euro. In secondo luogo, quanto agli Xiaomi Fan Coupon, fino al 15 aprile c’è tempo per riscattare i Mi Point e fino al 24 aprile per riscattare i Coupon (ad esempio, spedizione gratuita: 50 Mi Point; 10 euro di credito con 35 euro spesi: 300 Mi Point; 8 euro di credito con Mi Smart Band 6: 160 Mi Point).

La pagina dedicata permette di tenere d’occhio tutte le migliori promozioni del periodo, ad esempio per lo Xiaomi Fan Festival sono previsti fino a 50 euro di sconto sulla serie Redmi Note 11, fino a 60 euro di sconto sulla serie Redmi Note 10 e, con sconti fino a 200 euro, sono consigliati: Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T Pro e Xiaomi 11T. Inoltre saranno disponibili vari flash sale con sconti fino al 67% su vari prodotti dell’ecosistema Xiaomi. Tutto questo senza dimenticare l’arrivo di Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11 XFF Special Edition e i seguenti omaggi:

gli ordini da oltre 250 euro ottengono 10000mAh Redmi Power Bank Black, valore di 14,99 euro

gli ordini da oltre 300 euro ottengono Mi Smart Band 6, valore di 44,99 euro

gli ordini da oltre 450 euro ottengono Mi True Wireless Earphones 2 Pro, valore di 149,99 euro.

In aggiunta a questo, i nuovi clienti hanno sempre diritto a 5 euro di sconto extra col primo acquisto effettuato tramite l’app.

Offerte Xiaomi Fan Festival (fino al 15 aprile)

Fatte queste doverose premesse, non ci resta che passare in rassegna le offerte rese disponibili nell’ambito della promozione Xiaomi Fan Festival.

Versione speciale XFF:

I più votati:

Nuovi arrivi:

Offerte smartphone:

