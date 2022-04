L’arrivo della primavera ha portato con sé tantissime offerte e neppure il Google Store è rimasto a guardare: il negozio online italiano della casa di Mountain View propone numerosi articoli a prezzo scontato, tra i quali risaltano le cuffie true wireless Google Pixel Buds A e vari prodotti per la smart home. Grandi assenti — purtroppo, ma prevedibilmente — Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Dopo aver visto nei giorni scorsi le proposte — tra gli altri — di Amazon (Warehouse compreso), Unieuro, Xiaomi e Huawei, andiamo a scoprire quali offerte sono state messe insieme da Google per la bella stagione.

Offerte di primavera del Google Store

Senza inutili preamboli, scopriamo subito le offerte rese disponibili dal Google Store italiano e sfruttabili in questo preciso istante.

La prima offerta sarà valida fino alle ore 23.59 del 19 aprile 2022 e consiste in 20 euro di sconto sulle cuffie true wireless Google Pixel Buds A (di cui trovate a questo link la nostra recensione), che scendono così dai 99 euro del prezzo di listino ai 79 euro di quello finale. Le cuffie sono disponibili nelle colorazioni Bianco e Verde oliva, ecco il link diretto per l’acquisto.

Il secondo sconto, che sarà disponibile fino alle ore 23.59 del 17 aprile, permette di risparmiare 30 euro sull’acquisto dello speaker Google Nest Audio (di cui trovate a questo link la nostra recensione): si passa così dal prezzo di listino di 99,99 euro a quello finale di 69,99 euro (cadauno). Anche in questo caso i colori disponibili sono due, ovvero Grigio chiaro e Grigio antracite. Ecco il link diretto per l’acquisto.

La terza offerta da evidenziare non è in realtà particolarmente consistente: 10 euro di sconto abbassano il prezzo di Chromecast con Google TV (di cui trovate a questo link la nostra recensione) da 69,99 euro a 59,99 euro. Al pari del precedente, anche questo sconto rimarrà disponibile fino alle ore 23.59 del 17 aprile prossimo. Questo dispositivo, che Big G definisce “un unico streamer premium con Google TV” (anche se nei mesi scorsi si era parlato di un modello ancora migliore in arrivo), è disponibile nei colori bianco ghiaccio, azzurro cielo e pesca. Ecco il link diretto per l’acquisto.

Il quarto sconto sui cui viene posto l’accento attiene al router e punto di accesso Google Nest WiFi (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e ammonta a 30 euro: in questo modo, si passa dal prezzo di listino di 259 euro al prezzo finale di 229 euro. Lo sconto è meno consistente — 20 euro — ove si scelga di acquistare solo il router Nest Wifi o soltanto il punto di accesso Nest Wifi: il primo viene proposto a 139 euro, mentre il secondo a 119 euro. Quale che sia la vostra scelta, sia i prodotti singoli che in abbinamento sono disponibili all’acquisto a questo link diretto. Analogamente alle offerte appena descritte, anche queste saranno attive fino alle ore 23.59 del prossimo 17 aprile.

Passando in rassegna gli altri prodotti per la smart home disponibili sul Google Store italiano, salta all’occhio l’offerta per la Google Nest Cam a batteria, che viene scontata di 21 euro, passando così da 199,99 euro a 178,99 euro (con spedizione gratuita). Ecco il link diretto per l’acquisto.

Lo stesso sconto (21 euro) e lo stesso prezzo finale (178,99 euro) sono attualmente previsti anche per il campanello smart con videocamera Google Nest Doorbell (una presenza fissa nella nostra guida ai migliori videocitofoni smart). Ecco il link diretto per l’acquisto.

Di Google Nest Hub abbiamo parlato nei giorni scorsi per un aggiornamento software problematico e per indiscrezioni su un presunto nuovo modello modulare. L’offerta in esame attiene invece al solito Google Nest Hub 2, che con uno sconto di 30 euro passa a 69,99 euro. Ecco il link per l’acquisto.

Sconti di 10 euro, infine, per Google Chromecast (29 euro) e Google Wifi (89 euro), acquistabili rispettivamente a questo link e a questo link.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide all’acquisto per la smart home

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.