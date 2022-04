Ha preso il via un paio di giorni fa la nuova iniziativa promozionale preparata da Huawei per celebrare il secondo anniversario di Huawei Store. Ogni giorno, per dieci giorni, troverete alcuni prodotti in offerta, con sconti che in alcuni casi raggiungeranno il 60%. Alcuni prodotti saranno in offerta lampo, valida solamente per 48 ore, ma è presente una selezione di prodotti che rimarrà in promozione per tutta la durata dell’evento.

Andiamo quindi con ordine, scoprendo i prodotti in offerta lampo, prima di parlare di quelli scontati per tutti e 10 i giorni.

Smartphone in offerta lampo

A partire da oggi 6 aprile invece sarà in offerta lampo, fino alla mezzanotte del 7 aprile, Huawei P50 Pro, l’attuale top di gamma della compagnia cinese, sul quale sarà applicato uno sconto ancora maggiore. Lo smartphone, che può contare su uno schermo OLED da 6,6 pollici con risoluzione di 2700 x 1228 pixel a 120 Hz, utilizza uno Snapdragon 888 con modem 4G, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, batteria da 4.360 mAh con ricarica rapida a 66 watt e wireless a 50 watt e certificazione IP68.

Il comparto fotografico è come sempre di altissimo livello, con sensore principale True-Chroma da 50 megapixel, affiancato da un secondo True-Chroma da 40 megapixel monocromatico, da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e da un sensore da 64 megapixel per lo zoom ottico. Anche in questo caso il sistema operativo è Android 11 sul quale gira l’interfaccia EMUI 12 con gli HMS a sostituire i servizi di Google.

Fino alla mezzanotte di giovedì 7 aprile è possibile acquistare Huawei P50 Pro su Huawei Store a 999 euro invece di 1.199,90 euro, con Huawei FreeBuds Pro e un case in omaggio, oltre alla possibilità di acquistare Huawei Watch Fit Elegant aggiungendo solo 9,90 euro.

Altre offerte lampo

Le offerte lampo riguardano anche altri prodotti presenti su Huawei Store, come indossabili, tablet e notebook. Anche in questo caso gli sconti sono validi solamente per 48 ore, quindi fino alla mezzanotte di domani 7 aprile.

Si parte con Huawei Watch GT2, nella versione nera con cassa da 46 millimetri, che per l’occasione è in offerta a 99 euro invece di 229,90 euro, con un risparmio davvero consistente. In omaggio un cinturino extra e la possibilità di acquistare altri prodotti in abbinamento con prezzi particolarmente scontati.

Potete acquistare Huawei GT2 su Huawei Store a 99 euro.

Restiamo in tema di indossabili per segnalare la promozione dedicata alle cuffie true wireless Huawei FreeBuds Lipstick, caratterizzate dalla colorazione rossa e dalla custodia di ricarica che ricorda la forma di un rossetto. Potete acquistare le cuffie su Huawei Store a 169,90 euro invece di 229 euro.

Molto interessante, grazie allo sconto applicato, diventa anche Huawei Matepad T10s, con schermo da 10,1 pollici, nella versione WiFi con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Utilizza un Kirin 710A e lo schermo ha una risoluzione FullHD, per poterci guardare film e video in ottima qualità.

Lo trovate in promozione su Huawei Store a 149 euro invece di 229,90 euro.

Chi cerca un notebook di fascia media può rivolgersi a Huawei MateBook D15, con CPU Intel Core i5 di decima generazione affiancato da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Lo schermo da 15,6 pollici occupa l’87% della parte frontale ma il peso risulta comunque contenuto in appena 1,53 Kg, con uno spessore massimo di 16,9 millimetri.

MateBook D15 è in offerta su Huawei Store a 549 euro invece di 749 euro.

Chiudiamo con Huawei MateBook X Pro 2021, con CPI Intel Core i5 di undicesima generazione, con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, schermo touch da 13,9 pollici con risoluzione 3K (3000 x 200 pixel). Lo spessore è di appena 14,6 millimetri con il peso che si attesta a 1,33 Kg. É disponibile su Huawei Store a 949 euro invece di 1599,99 euro.

Prodotti in promozione fino al 13 aprile

Oltre ai prodotti in offerta lampo, che cambiano ogni 48 ore, Huawei ha preparato alcune offerte valide per l’intera durata della promozione, con sconti e la possibilità in alcuni casi di ottenere ulteriori sconti abbinando prodotti specifici:

Informazione Pubblicitaria