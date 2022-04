Ora il VoLTE di Fastweb è compatibile con la serie OPPO Find X5 e tanti Samsung

Vi abbiamo parlato di Fastweb Mobile giusto questa mattina per via di una nuova offerta dal bundle incredibilmente ricco in relazione al prezzo — verificate sempre la copertura prima di sottoscrivere nuove offerte — e adesso riapriamo l’argomento per via dell’aggiornamento dell’elenco dei dispositivi compatibili con il servizio VoLTE dell’operatore, che ora comprende la serie Find X5 di OPPO al completo e una decina di modelli Samsung.

VoLTE Fastweb: come capire se il proprio smartphone è compatibile

Fastweb aveva reso disponibile il servizio VoLTE (Voice over LTE) nel mese di agosto dello scorso anno e con esso anche una comoda lista di smartphone e altri dispositivi compatibili.

Purtroppo, la pagina in argomento — prima reperibile tra le guide di MyFastweb — non risulta più raggiungibile, anche se rimane la possibilità di visitare la pagina dedicata al servizio sul sito ufficiale dell’operatore e, lì, leggere tutte le informazioni essenziali sul servizio e sfruttare l’apposito campo di ricerca per verificare la compatibilità del proprio dispositivo (in caso di esito negativo, l’utente invitato a riprovare nei giorni successivi perché “l’elenco è in costante aggiornamento”).

Proprio grazie a questo comodo strumento è possibile scoprire che, rispetto al controllo precedente, l’elenco è stato allargato a comprendere ben 14 nuovi modelli: 11 sono di Samsung e gli altri tre sono quelli dell’ultima serie di punta di OPPO.

In particolare, le new entry di OPPO sono: OPPO Find X5, OPPO Find X5 Pro (ecco la nostra recensione e il nostro confronto coi TOP 2022) e OPPO Find X5 Lite.

Ecco, invece, i nuovi modelli di Samsung supportati: Samsung Galaxy A03, Samsung Galaxy A20, Samsung Galaxy A30, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy A53 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A71 (SM-A715F, DS), Samsung Galaxy M12 (SM-M127F, DSN, ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy M52 5G (SM-M526BR, DS, ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S10 5G.

Dispositivi compatibili: elenco completo aggiornato

Alla luce di queste numerose nuove aggiunte, l’elenco dei dispositivi compatibili con il servizio VoLTE di Fastweb risulta composto come segue:

Huawei P40 lite 5G

Oppo A54 (CPH2195)

Oppo A74 (CPH2197)

Oppo Find X3 Lite (CPH2145)

Oppo Find X3 Neo (CPH2207)

Oppo Find X3 Pro (CPH2173)

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5 Lite

Oppo Reno6 Pro 5G (CPH2247)

Samsung Galaxy A02s (SM-A025G, DSN)

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy A03s (SM-A037G, DSN)

Samsung Galaxy A12 (SM-A127F, DSN)

Samsung Galaxy A12 (SM-A125F, DSN)

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A20s (SM-A207M, DS)

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A22 (SM-A225F, DSN)

Samsung Galaxy A22 5G (SM-A226B, DSN)

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30s (SM-A307FN, DS)

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A31 (SM-A315G, DS)

Samsung Galaxy A32 (SM-A325F, DS)

Samsung Galaxy A32 5G (SM-A326B-, DS)

Samsung Galaxy A32 LTE (SM-A325F, DS)

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41 (SM-A415F, DSN)

Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426B, DS)

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A70 (SM-A705FN, DS)

Samsung Galaxy A71 (SM-A715F, DSM)

Samsung Galaxy A71 (SM-A715F, DS)

Samsung Galaxy A72 (SM-A725F, DS)

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy M12 (SM-M127F, DSN)

Samsung Galaxy M21 (SM-M215F, DSN)

Samsung Galaxy M22 (SM-M225FV, DS)

Samsung Galaxy M30 (SM-M307FN, DS)

Samsung Galaxy M31 (SM-M315F, DS)

Samsung Galaxy M31s (SM-M317F, DSN)

Samsung Galaxy M32 (SM-M325FV, DS)

Samsung Galaxy M52 5G (SM-M526BR, DS)

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Lite (SM-G770F, DS)

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F, DS)

Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G, DS)

Samsung Galaxy S20 FE 5G (SM-G781B,DS)

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 5G (SM-N976B)

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10 Lite (SM-N770F, DS)

Samsung Galaxy Note 20 (SM-N980F, DS)

Samsung Galaxy Note 20 5G (SM-N981B, DS)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (SM-N986B, DS)

Samsung Galaxy Z Flip (SM-F700F,DS)

Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707B)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Fold (SM-F900F)

Samsung Galaxy Z Fold2 5G (SM-F916B)

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy XCover 5 (SM-G525F, DS)

Samsung Galaxy XCover Pro (SM-G715FN, DS)

Samsung Galaxy Tab A7 Lite (SM-T225C)

Samsung Galaxy Tab S7FE 5G (SM-T326B)

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Fastweb: VoLTE e altre informazioni

Per quanto riguarda il servizio VoLTE in sé, esso permette di chiamare sfruttando la rete LTE, con l’enorme vantaggio di poter chiamare e navigare contemporaneamente evitando le interruzioni e i rallentamenti causati dallo switch al 3G. I requisiti per poterlo sfruttare sono il possesso di un dispositivo compatibile, la disponibilità del servizio da parte dell’operatore, l’attivazione della funzione sullo smartphone.

Nel caso di Fastweb, il servizio non prevede costi aggiuntivi, è disponibile (solo in Italia, non in roaming internazionale) per tutti i clienti Privati e Professionisti che hanno il servizio Voce attivo sul proprio numero di cellulare e richiede di essere in copertura 5G o 4G e di avere un dispositivo aggiornato. Il VoLTE si abilita automaticamente sui dispositivi compatibili dopo il riavvio e il suo funzionamento può essere verificato cercando l’icona VoLTE nella barra di stato o l’icona 4G/5G nella barra di stato anche in chiamata.

A proposito di Fastweb, di recente vi abbiamo segnalato lo switch off della rete 3G, che rende il servizio VoLTE ancora più importante, e la lista aggiornata degli smartphone che ne supportano il 5G. Per tutte le notizie sulle offerte telefoniche dell’operatore, potete visitare la nostra pagina dedicata.