TIM ha annunciato nei mesi scorsi che a partire da aprile 2022 darà il via allo switch off progressivo in tutta Italia della tecnologia 3G, coinvolgendo dunque gli operatori MVNO che la sfruttano la sua rete, tra i quali Fastweb.

In vista dell’incombente disattivazione della rete 3G di TIM, anche Fastweb ha iniziato a inviare le comunicazioni ai suoi clienti di rete mobile che si appoggiano a TIM circa l’imminente avvio del processo di spegnimento della tecnologia 3G in favore del 4G.

Fastweb annuncia lo spegnimento del 3G per i suoi clienti su rete TIM

Ieri Fastweb ha pubblicato l’informativa relativa allo spegnimento del 3G di TIM sul suo sito ufficiale nella sezione Fastweb Informa. La disattivazione del 3G non coinvolgerà i clienti che si appoggiano alla rete WINDTRE, finché quest’ultimo non procederà anch’esso con lo spegnimento.

Secondo quanto comunicato da Fastweb, i clienti che attualmente utilizzano un dispositivo obsoleto con connettività fino al 3G verranno avvisati tramite una comunicazione personale con ulteriori dettagli, inoltre Fastweb mette a disposizione un documento che specifica quando verrà spenta la rete 3G in tutti i comuni italiani.

Vale la pena ribadire che, con lo spegnimento del 3G, chi utilizza un cellulare non ancora abilitato al 4G riscontrerà notevoli rallentamenti nella navigazione internet dovuti all’utilizzo della vetusta rete 2G, inoltre non potrà utilizzare la connessione dati durante le conversazioni telefoniche.

