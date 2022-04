Se avete in progetto di passare a Fastweb abbiamo una buona notizia per voi: l’operatore telefonico ha deciso di rendere molto più accattivante l’offerta Fastweb Mobile a 7,95 euro.

Stiamo parlando di una soluzione all inclusive che permette di chiamare, messaggiare e fruire dei servizi Web senza pensieri, il tutto al costo di 7,95 euro al mese.

Cosa offre Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese

L’operatore telefonico definisce questa promozione “Offerta speciale” e ciò in quanto il traffico dati disponibile passa da 90 Giga a ben 150 Giga (fino a questo momento tale beneficio era riservato solo agli utenti che attivavano in convergenza un’offerta fisso e mobile). Questi i contenuti inclusi nell’offerta:

chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobile)

100 SMS verso tutti i numeri nazionali

150 Giga di traffico dati anche con copertura 5G

i corsi della Fastweb Digital Academy

spedizione della SIM inclusa

Per quanto riguarda la possibilità di sfruttare il traffico dati in 5G, bisogna ricordare che è necessario utilizzare uno degli smartphone certificati dall’operatore telefonico (l’elenco si va via via allungando) e trovarsi in una delle località coperte dalla relativa rete.

Con questo piano è possibile usare fino a 6 Giga di traffico dati in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea, in Svizzera e nel Regno Unito.

Per promuovere questa nuova offerta Fastweb ha anche realizzato un spot che ha come protagonista il tennista Jannik Sinner:

Come attivare questa offerta

Se la nuova offerta di Fastweb ha stuzzicato la vostra curiosità e desiderate attivarla, avete diverse possibilità, come recarvi in uno dei negozi fisici dell’operatore (ove troverete l’assistenza necessaria), attivarla online sul sito ufficiale dell’operatore (trovate qui la pagina dedicata all’offerta) oppure richiedere di essere contattati telefonicamente (il servizio clienti dell’operatore vi chiamerà e potrete procedere all’attivazione direttamente al telefono).

Potete trovare tutte le offerte di Fastweb seguendo questo link.

