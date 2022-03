La rete 5G rappresenta al momento uno degli aspetti più importanti da curare e migliorare per i vari operatori telefonici ed anche Fastweb lavora al potenziamento della propria infrastruttura e ciò non soltanto per quanto riguarda la copertura ma anche per i vari smartphone che sono in grado di supportarla.

Ricordiamo che la rete 5G di Fastweb è in grado di offrire agli utenti la possibilità di navigare a una velocità massima di 1 Gbps in download e di 150 Mbps in upload.

I nuovi smartphone che supportano il 5G di Fastweb

Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale dell’operatore telefonico, di recente l’elenco dei dispositivi supportati si è arricchito con le ultime novità annunciate dai vari produttori mobile, in particolare Samsung, Realme e OPPO.

Per quanto riguarda Samsung, nell’elenco figurano ora anche Galaxy S21 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra, che si vanno così ad aggiungere agli altri modelli già supportati (Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Tab S7+ 5G).

Anche Realme entra tra i produttori supportati con alcuni smartphone, come X50 5G, X50 Pro 5G, 8 5G e GT Master.

Passando a OPPO, infine, le novità sono rappresentate da Find X5 Lite, Find X5 e Find X5 Pro, che vanno ad aggiungersi agli altri telefoni già supportati (Reno6 Pro 5G, Reno6 5G, Reno 4 Pro 5G, Reno 4 5G, Reno 4 Z 5G, Find X2 lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Pro, Find X3 Neo, Find X3 Lite, A54 5G, A73 5G, A74 5G, A94 5G).

L’operatore ci tiene a precisare di essere al lavoro con i vari produttori mobile al fine di ampliare l’elenco dei modelli compatibili con la sua rete 5G: se il vostro device non è ancora supportato, pertanto, dovete avere un altro po’ di pazienza.

