Fastweb e Very Mobile hanno da poco aggiornatole rispettive liste di smartphone compatibili con la tecnologia VoLTE, che ricordiamo permette di effettuare chiamate su rete 4G, per avere una qualità audio nettamente superiore. Inoltre viene evitato lo switch verso una rete 3G o 2G, permettendo quindi di continuare la navigazione in Rete anche durante le telefonate.

Come attivare il VoLTE sul proprio dispositivo

Oltre a dover avere un dispositivo supportato dall’operatore mobile, è necessario attivare la funzione relativa. Vi basterà entrare nelle Impostazioni del dispositivo, cercare Reti e Internet, o Connessioni, entrare nelle impostazioni relative alla SIM e abilitare la relativa voce.

Se non doveste vedere l’opzione è possibile non abbiate installato la versione più aggiornata del sistema operativo. Verificate nelle Impostazioni dello smartphone se sono presenti aggiornamenti di sistema e riavviate al termine dell’eventuale aggiornamento.

Tanti nuovi Samsung per Fastweb

Per quanto riguarda Fastweb la lista si arricchisce esclusivamente di smartphone Samsung tra cui, manco a dirlo, i nuovissimi Galaxy S22. Nel dettaglio sono dieci gli smartphone e tablet che supportano il VoLTE con Fastweb: Samsung Galaxy A20e, Galaxy A21s, Galaxy A40, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy XCover 5, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8_ e Galaxy Tab S8 Ultra.

Questa invece è la lista completa dei dispositivi supportati:

Huawei P40 lite 5G;

Oppo A54 (CPH2195);

Oppo A74 (CPH2197);

Oppo Find X3 Lite (CPH2145);

Oppo Find X3 Neo (CPH2207);

Oppo Find X3 Pro (CPH2173);

Oppo Reno6 Pro 5G (CPH2247);

Samsung Galaxy A02s (SM-A025G,DSN);

Samsung Galaxy A03s (SM-A037G,DSN);

Samsung Galaxy A12 (SM-A127F,DSN);

Samsung Galaxy A12 (SM-A125F,DSN);

Samsung Galaxy A20e;

Samsung Galaxy A20s (SM-A207M,DS);

Samsung Galaxy A21s;

Samsung Galaxy A22 (SM-A225F,DSN);

Samsung Galaxy A22 5G (SM-A226B,DSN);

Samsung Galaxy A30s (SM-A307FN,DS);

Samsung Galaxy A31 (SM-A315G, DS);

Samsung Galaxy A32 (SM-A325F,DS);

Samsung Galaxy A32 5G (SM-A326B-, DS);

Samsung Galaxy A32 LTE (SM-A325F,DS);

Samsung Galaxy A40;

Samsung Galaxy A41 (SM-A415F,DSN);

Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426B,DS);

Samsung Galaxy A51;

Samsung Galaxy A51 5G;

Samsung Galaxy A52;

Samsung Galaxy A52 5G;

Samsung Galaxy A52s 5G;

Samsung Galaxy A70 (SM-A705FN, DS);

Samsung Galaxy A71 (SM-A715F,DSM);

Samsung Galaxy A72 (SM-A725F,DS);

Samsung Galaxy A80;

Samsung Galaxy M21 (SM-M215F,DSN);

Samsung Galaxy M22 (SM-M225FV, DS);

Samsung Galaxy M30 (SM-M307FN, DS);

Samsung Galaxy M31 (SM-M315F, DS);

Samsung Galaxy M31s (SM-M317F, DSN);

Samsung Galaxy M32 (SM-M325FV,DS);

Samsung Galaxy S10;

Samsung Galaxy S10+;

Samsung Galaxy S10e;

Samsung Galaxy S10 Lite (SM-G770F, DS);

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S20+ 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F,DS);

Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G,DS);

Samsung Galaxy S20 FE 5G (SM-G781B,DS);

Samsung Galaxy S21 5G;

Samsung Galaxy S21+ 5G;

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S22;

Samsung Galaxy S22 Ultra;

Samsung Galaxy S22+;

Samsung Galaxy Note 10;

Samsung Galaxy Note 10 5G (SM-N976B);

Samsung Galaxy Note 10+;

Samsung Galaxy Note 10+ 5G;

Samsung Galaxy Note 10 Lite (SM-N770F,DS);

Samsung Galaxy Note 20 (SM-N980F,DS);

Samsung Galaxy Note 20 5G (SM-N981B,DS);

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (SM-N986B,DS);

Samsung Galaxy Z Flip (SM-F700F,DS);

Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707B);

Samsung Galaxy Z Flip3 5G;

Samsung Galaxy Fold (SM-F900F);

Samsung Galaxy Z Fold2 5G (SM-F916B);

Samsung Galaxy Z Fold3 5G;

Samsung Galaxy XCover 5 (SM-G525F,DS);

Samsung Galaxy XCover Pro (SM-G715FN, DS);

Samsung Galaxy Tab A7 Lite (SM-T225C);

Samsung Galaxy Tab S7FE 5G (SM-T326B);

Samsung Galaxy Tab S8;

Samsung Galaxy Tab S8+;

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Very Mobile supporta nuovi smartphone

Anche Very Mobile aggiunge il supporto ai nuovi flagship Samsung della serie Galaxy S22, al tablet Galaxy Tab A8 e ad altri dispositivi (sette in tutto). Supportati anche quattro nuovi smartphone vivo e Redmi Note 11. In totale quindi sono 12 i nuovi modelli aggiunti dall’operatore, con una lista completa, che trovate qui sotto, che si fa sempre più folta.