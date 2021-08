Ecco chi può sfruttare il servizio VoLTE di Fastweb per le chiamate in 4G

La crescita di Fastweb, che abbiamo visto essere proseguita anche nel primo semestre del 2021, passa attraverso la messa a disposizione dei propri clienti di un servizio di qualità e, sotto questo profilo, il VoLTE per le chiamate in 4G rappresenta sicuramente un valore aggiunto.

Quest’oggi non ci occupiamo né di offerte telefoniche né dell’ennesimo tentativo di truffa in atto, bensì di vedere chi può sfruttare il servizio VoLTE (Voice over LTE) di Fastweb e come verificarlo.

VoLTE di Fastweb: chi può sfruttarlo

Detto in estrema sintesi, il servizio VoLTE (Voice over LTE) rende possibile effettuare chiamate su rete 4G, eliminando lo switch alle reti 3G o 2G e portando con sé due fondamentali vantaggi: una migliore qualità delle chiamate vocali (“alta definizione“) e la possibilità di continuare a navigare senza interruzioni anche a chiamata in corso. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata.

Guardando, invece, più direttamente al VoLTE di Fastweb, va osservato che il servizio è già adesso disponibile in maniera completamente gratuita e automatica per tutti i clienti Fastweb Mobile attualmente attestati su rete WINDTRE. Il secondo imprescindibile requisito consiste nel possedere uno smartphone compatibile con sistema operativo aggiornato alla versione più recente disponibile.

Per quanto concerne il primo requisito, prossimamente il servizio dovrebbe essere reso disponibile anche per i clienti Fastweb Mobile che sfruttano la rete di TIM. Per quanto riguarda lo switch, infatti, l’operatore aveva fatto sapere che «in attesa del suo completamento su tutto il territorio nazionale, Fastweb sta utilizzando la rete WINDTRE e la rete 4G di TIM per garantire ai clienti la migliore esperienza di navigazione mobile».

Tornando al VoLTE, in questi giorni, in concomitanza con l’attivazione di questo servizio, Fastweb Mobile ha avviato una campagna informativa via SMS, rivolgendosi ai clienti in possesso dei requisiti per poterne usufruire. Il messaggio inviato dall’operatore recita testualmente: «Aggiorna ora il tuo smartphone per attivare gratuitamente il servizio VoLTE di Fastweb, potrai chiamare in alta definizione e con prestazioni uniche, vai su http://gofw.it/volte».

Insomma, accanto all’invito al cliente a verificare che il proprio smartphone sia aggiornato all’ultima versione disponibile, è presente anche il link che rimanda alla pagina informativa dedicata. Quest’ultima si trova nell’Area Clienti MyFastweb, ma può essere visualizzata soltanto dai clienti in possesso di una determinata tipologia di abbonamento (Fastweb Mobile) e di uno smartphone compatibile con il VoLTE di Fastweb.

Per quanto riguarda quest’ultimo argomento, si vocifera che nelle prossime settimane l’operatore renderà disponibile la lista completa ufficiale dei modelli compatibili. A titolo meramente esemplificativo, pare che tra i primi clienti Fastweb ad aver ricevuto il messaggio informativo sul VoLTE ci siano dei possessori di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Come spesso accade in questi casi, comunque, la prima lista sarà poi soggetta a periodici aggiornamenti.

Infine, va ricordato che, pure in presenza del servizio attivo e in caso di possesso di uno smartphone compatibile con il VoLTE di Fastweb, per il concreto utilizzo del servizio potrebbe essere necessario procedere all’attivazione manuale della relativa opzione nelle Impostazioni del dispositivo – in genere si chiama “Chiamate VoLTE” o “Voce e dati” – e naturalmente trovarsi sotto copertura 4G. L’avvenuta attivazione potrebbe essere segnalata anche dalla comparsa della relativa icona nella barra di stato dello smartphone.

Avete già avuto modo di sfruttare il servizio VoLTE con Fastweb o altri operatori? Raccontateci le vostre esperienze nel box dei commenti.