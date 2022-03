Google Recorder si aggiorna ancora con trascrizione in italiano e un’altra novità

Google Recorder è un’applicazione eslusiva per gli smartphone Made by Google, sui quali offre la possibilità di effettuare registrazioni vocali, ma soprattutto di ottenerne la trascrizione in tempo reale. Il nuovo aggiornamento approdato nelle scorse ore sul Google Play Store introduce finalmente la trascrizione in italiano e contiene una nuova funzione che, per la verità, sembra poco interessante per gli smartphone ma potenzialmente molto più utile per tablet e dispositivi pieghevoli.

Google aveva rilasciato Recorder nel 2019 coi Pixel 4 e da allora ha apportato vari aggiornamenti a quest’app. Tra i più significativi si possono ricordare la web app e il rinnovamento in stile Material You dello scorso anno. Agli inizi di questo mese, poi, c’era stato il passaggio alla versione 3.5 con annesso rinnovamento dell’interfaccia (per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato) e oggi — per la verità ieri — c’è da segnalare il roll out di un update incrementale, che porta l’app dalla versione 3.5.430636922 alla 3.5.436635558 e introduce il supporto alla modalità Orizzontale e la trascrizione in altre due lingue, compresa la nostra.

Google Recorder: le novità dell’aggiornamento

Il Google Play Store segnala un ultimo aggiornamento per l’app Google Recorder datato 30 marzo 2022 e il changelog è di quelli interessanti: