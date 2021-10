Il team di sviluppatori di Google è sempre impegnato in un lavoro di miglioramento dei vari servizi offerti dal colosso di Mountain View e nelle scorse ore ha introdotto delle novità in alcune applicazioni molto popolari come Google Recorder, Calendar, Gmail e Google Documenti.

Google Recorder si aggiorna con Material You

Anche per Google Recorder è arrivato il momento di abbracciare Material You, il nuovo linguaggio di design di Android 12 e con la versione 3.0.402827235 (disponibile sia su APK Mirror che sul Google Play Store) viene rivoluzionata l’interfaccia grafica dell’app.

Così come apprendiamo da 9to5Google, la nuova versione di Google Recorder presenta tutte le caratteristiche di Material You che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi, dal supporto ai colori dinamici agli elemnti con gli angoli arrotondati.

Inoltre, su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro le trascrizioni, le ricerche all’interno delle registrazioni e l’uso del nuovo Google Assistant sono disponibili anche in francese, tedesco e giapponese, oltre che ovviamente in inglese.

Google Calendar diventa più smart

Il team di Google ha annunciato sul blog ufficiale di avere introdotto una nuova interessante funzionalità in Google Calendar che dovrebbe aiutare gli utenti ad organizzare al meglio la propria giornata lavorativa.

Stiamo parlando di “Focus Time”, funzione che può essere attivata per individuare una determinata fascia oraria nella quale Google Calendar è in grado di rifiutare automaticamente gli eventi in conflitto:

Questa novità è già in fase di rilascio ma potrebbero essere necessari fino a 15 giorni prima che raggiunga tutti gli utenti. Sarà disponibile per gli account Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Teaching & Learning Upgrade, Education Standard, Education Plus e Nonprofits.

Alcune novità anche per Gmail

Il team di Google ha annunciato sul blog ufficiale anche l’introduzione di alcune novità relative al client Web di Gmail, come ad esempio un nuovo menu di scelta rapida (click con il tasto destro del mouse) per visualizzare il nome completo e l’e-mail di un destinatario, modificare i nomi dei contatti, copiare gli indirizzi e-mail e aprire la scheda con le informazioni di un destinatario.

Tra le altre novità vengono segnalati indicatori migliori quando si aggiunge un utente esterno all’organizzazione e ai contatti e indicatori visivi quando è già stato aggiunto un utente come destinatario e altro.

Grazie a tali novità, gli utenti avranno la possibilità di modificare la modalità di visualizzazione del nome di un destinatario (per esempio, se si ha un contatto salvato come “Sales Manager”, si potrà cambiare il nome che verrà mostrato agli altri che ricevono l’e-mail).

Tra le altre novità vi sono una migliore interfaccia per individuare i contatti duplicati e un sistema che convaliderà che degli indirizzi email sono stati digitati nel formato corretto.

Queste modifiche sono già state implementate ma potrebbero essere necessari fino a 15 giorni prima che raggiungano tutti gli utenti.

Google Documenti aggiunge un tasto universale

Con un altro post sul blog ufficiale il colosso di Mountain View ha annunciato l’introduzione di una piccola novità in Google Documenti che dovrebbe rendere più piacevole l’esperienza utente: si tratta di un menu di inserimento universale per aggiungere facilmente cose come tabelle e immagini.

Sarà sufficiente digitare “@” per visualizzare un elenco di file consigliati, persone, riunioni e altri elementi da inserire nel proprio documento.

Questa novità è già in fase di rilascio e nel giro di 15 giorni sarà disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, G Suite Basic e Business.