Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha rilasciato una nuova versione di Google Recorder per Android: stiamo parlando della versione 3.5.

Ricordiamo che si tratta di un’app registratore lanciata con Google Pixel 4 e Pixel 4 XL e che può vantare diverse interessanti funzionalità, inclusa la possibilità di trascrivere in tempo reale e senza doversi collegare alla rete ciò che si sta pronunciando (l’ideale per prendere appunti ad esempio durante una lezione).

Le novità della versione 3.5 di Google Recorder per Android

Le modifiche introdotte con la versione 3.5 dell’applicazione riguardano principalmente l’interfaccia, come ad esempio la visualizzazione della registrazione, il miglioramento della gestione degli spazi nella schermata iniziale, la correzione del problema relativo alle animazioni di scorrimento su Android 12L e l’introduzione di una barra per la ricerca.

Il pulsante per l’avvio della riproduzione o la messa in pausa passa da una forma a rettangolo arrotondato a quella di un cerchio, affiancato da pulsanti per tornare indietro di 5 secondi e avanzare di 10 secondi molto più grandi rispetto a prima. Cambiano forma anche i pulsanti dedicati ad Audio e Trascrizione mentre la barra superiore ha lo stesso sfondo della parte inferiore dello schermo.

A seguire un’immagine della precedente versione (la prima) e tre di quella nuova (le altre):

Inoltre Google Recorder ha ora un tasto dedicato alle impostazioni rapide che consente agli utenti di avviare rapidamente una nuova registrazione e quindi di interromperla o salvarla.

Come scaricare la nuova versione

La versione 3.5.430636922 di Google Recorder è già in fase di rilascio per gli smartphone della serie Google Pixel attraverso il Google Play Store e può essere scaricata usando il seguente badge:

La nuova versione dovrebbe essere presto disponibile anche su APK Mirror (al momento non lo è) e potete trovare la pagina dedicata a tale applicazione seguendo questo link.

