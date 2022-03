Il prossimo rilascio di funzionalità per dispositivi della famiglia Google Pixel previsto con il Feature Drop di giugno introdurrà anche la funzionalità Direct USB Access che migliorerà il supporto audio DAC per Google Pixel 6.

Non molto tempo dopo il lancio della serie di smartphone di punta di Google, alcuni utenti hanno segnalato su XDA che Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro non erano completamente compatibili con alcuni DAC esterni. Un DAC è un convertitore che può acquisire l’audio digitale e inviarlo come segnale analogico per essere utilizzato da specifiche apparecchiature audio.

Direct USB Access migliorerà il supporto DAC di Google Pixel 6

Google descrive Direct USB Access in Android 12 come un percorso per consentire alle app su smartphone di accedere direttamente a un DAC esterno in modo da supportare più DAC USB e migliorare il supporto all’interno delle app.

La discussione su Twitter dell’utente @mile_freak07 offre uno sguardo su questa funzionalità in azione. La modifica è stata riportata all’aggiornamento di marzo e ha consentito la riproduzione ad alta risoluzione utilizzando un DAC DragonFly Red utilizzando sia l’app HiByMusic che Neutron Player.

Tidal, un servizio di streaming noto per il supporto per file musicali ad alta risoluzione, non è ancora supportato, allo stesso modo di Universal Audio Player Pro.

Finora la funzionalità Direct USB Access è stata confermata solo per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro e non è chiaro se Google estenderà il supporto anche ai dispositivi Pixel precedenti, tuttavia è probabile che verrà lanciata con il Feature Drop di giugno, a meno che la società non posticipi il rilascio.

