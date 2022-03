OnePlus 10 Pro sta arrivando in Europa: ecco la data ufficiale

OnePlus 10 Pro è il nuovo smartphone di riferimento dell’ex startup facente capo a BBK Electronics e, dopo essere stato annunciato soltanto in Cina più di due mesi fa, si appresta finalmente a calcare le scene internazionali: il produttore ha appena comunicato la data dell’evento di lancio globale.

Nei giorni scorsi vi avevamo segnalato che quest’anno OnePlus inserirà numerose novità nella propria lineup e d’altro canto già due settimane fa vi avevamo preannunciato che quello di marzo sarebbe stato un mese di fuoco.

OnePlus 10 Pro diventa globale: ecco la data

Senza perdersi in inutili preamboli, veniamo subito al punto. Pochi minuti fa, OnePlus ha comunicato su Twitter la data dell’evento di lancio di OnePlus 10 Pro, che si terrà il 31 marzo prossimo quando in Italia saranno le ore 15.

Dal momento che lo smartphone è già ufficiale e che, dunque, la sua dotazione tecnica è di dominio pubblico, il produttore ha provato a stuzzicare la fantasia degli appassionati ponendo loro una domanda: “The specs are already out, what else is there to expect?“.

Ebbene, in attesa di capire quale sarà il destino di OnePlus 10, le aspettative maggiori toccano sicuramente il software di OnePlus 10 Pro, visto che in Cina viene venduto con la ColorOS.

OnePlus 10 Pro: recap

Per tutti i dettagli su OnePlus 10 Pro vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata. Qui limitiamoci a riassumerne le specifiche principali, che comprendono:

display AMOLED con tecnologia LTPO 2.0, con diagonale da 6,7 pollici, risoluzione Quad HD+ (1440 x 3216 pixel), frequenza di refresh variabile da 1 a 120 Hz e luminosità di picco di 1300 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1

fotocamera frontale da 32 megapixel con sensore Sony IMX615 (apertura f/2.4)

fotocamere posteriori (in collaborazione con Hasselblad): sensore principale da 1/1.43″ Sony IMX789 da 48 megapixel con apertura f/1.8 e OIS, grandangolare Samsung S5KJN1SQO – JN1 da 1/2.76″ da 50 megapixel con campo di visione di 150° e apertura f/2.4, teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3,3x e OIS

5G SA/NSA, Wi-Fi 6, dual SIM, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, lettore di impronte digitali sotto schermo, due altoparlanti stereo, Dolby Atmos

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 80 W (SuperVOOC per uno 0-100% in 47 minuti) e wireless a 50 W (anche inversa).