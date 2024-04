Periodo di aggiornamenti in casa Vodafone, l’operatore ha infatti deciso di proporre ad alcuni già clienti alcune offerte personalizzate a partire da 5,90 euro al mese; non solo, ci sono novità anche sul fronte delle offerte operator attack.

Vodafone propone le offerte Bronze, Silver, Silver Plus, Gold start e Gold a prezzi personalizzati ai già clienti



Nelle ultime ore Vodafone ha iniziato una campagna con la quale propone ad alcuni già clienti una serie di offerte dedicate ai privati, tutte prevedono minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e alcuni servizi standard inclusi senza costi aggiuntivi.

Quello che cambia tra le diverse offerte Bronze, Silver, Silver Plus, Gold Start e Gold è il bundle di traffico dati mensile (anche in 5G), nello specifico 50 Giga per Bronze, 100 Giga per Silver, 150 Giga per Silver Plus, Giga illimitati con velocità fino a 10 Mbps in download per Gold Start e Giga illimitati alla massima velocità disponibile per Gold, oltre al prezzo a cui vengono proposte.

Le offerte sono personalizzate e differenti per ogni cliente per quel che concerne il prezzo mensile, gli utenti interessati possono conoscere i relativi dettagli recandosi in un centro Vodafone oppure attraverso l’app ufficiale dell’operatore; vediamo di seguito i dettagli delle offerte tariffarie:

Vodafone Bronze CB -> minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico internet mobile in 5G e servizi standard inclusi. L’offerta viene proposta a partire da 5,90 euro al mese, con vari step fino ad arrivare a 12,90 euro al mese.

Vodafone Silver CB -> minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga di traffico internet mobile in 5G e servizi standard inclusi. L’offerta include anche 300 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco. 100 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso i numeri fissi di Brasile, oltre a 1000 minuti verso Vodafone Albania. Infine minuti illimitati verso i numeri di rete mobile Vodafone Romania. L’offerta viene proposta a partire da 7,90 euro al mese, con vari step fino ad arrivare a 16,90 euro al mese.

Vodafone Silver Plus CB -> minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 150 Giga di traffico internet mobile in 5G e servizi standard inclusi. L’offerta include anche 300 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco. 100 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso i numeri fissi di Brasile, oltre a 1000 minuti verso Vodafone Albania. Infine minuti illimitati verso i numeri di rete mobile Vodafone Romania. L’offerta viene proposta a partire da 9,90 euro al mese, con vari step fino ad arrivare a 16,90 euro al mese.

Vodafone Gold Start CB -> minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico dati con qualsiasi tecnologia disponibile con limite di velocità fino a 10 Mbps in download. L’offerta include anche 1000 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco; 100 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso i numeri fissi di Brasile. Inoltre sono disponibili 1000 minuti verso Vodafone Albania e minuti illimitati verso i numeri di rete mobile Vodafone Romania. L’offerta viene proposta a partire da 11,90 euro al mese, con vari step fino ad arrivare a 22,90 euro al mese.

Vodafone Gold CB -> minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico dati con qualsiasi tecnologia disponibile senza limiti di velocità. L’offerta include anche 1000 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco; 100 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso i numeri fissi di Brasile. Inoltre sono disponibili 1000 minuti verso Vodafone Albania e minuti illimitati verso i numeri di rete mobile Vodafone Romania. L’offerta viene proposta a partire da 19,90 euro al mese, con vari step fino ad arrivare a 39,90 euro al mese.

Silver 6,99 è la nuova offerta operator attack per chi effettua la portabilità del numero

Come anticipato in apertura, Vodafone ha in serbo novità anche per chi ancora non è cliente dell’operatore e per l’occasione lancia una nuova offerta operator attack: si tratta di Vodafone Silver 6,99, disponile in edizione limitata esclusivamente presso i negozi fisici dell’operatore aderenti all’iniziativa, attivabile tramite dei codici gettone interni.

Si tratta di un’offerta rivolta agli utenti provenienti dai seguenti operatori telefonici concorrenti: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, British Telecom, Daily Telecom, Optima Mobile, ERG Mobile, MUNDIO Full MVNO, Digi Mobil, 1Mobile, BT Italia Full, Welcome FULL MVNO, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, BT Enia, Bladna Mobile, CMLink Italy, Conad Mobile, Digitel Italia, Elimobile, Enegan SPA, Feder Mobile, Green ICN, Linkem, Nexus Telecom, Noitel, NTmobile, NV Mobile, PLINK, Telmekom Mobile, Vecone Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile e WithU.

L’offerta Vodafone Silver 6,99 include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 5G e servizi standard inclusi, al costo di 6,99 euro al mese. Sono inoltre anche disponibili 300 minuti di chiamate internazionali verso i numeri mobile e fisso di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco. 100 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso i numeri fissi di Brasile, nonché 1000 minuti verso Vodafone Albania e minuti illimitati verso i numeri di rete mobile Vodafone Romania.

L’offerta prevede un costo di attivazione pari a 0,01 euro, al quale va sommato il prezzo del primo mese anticipato e il costo di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM.