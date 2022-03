OnePlus si prepara a vivere un 2022 da grande protagonista. L’azienda, dopo la presentazione (in Cina) del nuovo top di gamma OnePlus 10 Pro avvenuta ad inizio gennaio, ha lanciato in Europa il OnePlus Nord CE 2 5G, smartphone che apre la strada a diverse novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Un nuovo report, infatti, ci conferma quelle che saranno le novità di OnePlus per il mercato globale nel corso del 2022. Secondo queste indiscrezioni, OnePlus potrebbe lanciare almeno sei smartphone nel corso del prossimo futuro. Ecco i dettagli:

Le novità di OnePlus del 2022: 6 smartphone per completare la gamma

L’insider Yogesh Brar ha rivelato quella che dovrebbe essere la roadmap di OnePlus per il 2022. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, il brand ha in programma diverse novità per il mercato globale con almeno 6 sei smartphone in arrivo per arricchire e rivoluzionare completamente la gamma. La prima novità è già stata ufficializzata da tempo. Entro la fine del mese di marzo, infatti, partiranno le vendite del nuovo OnePlus 10 Pro.

Lo smartphone, già in vendita in Cina da gennaio, è pronto al debutto anche per il mercato globale, Europa compresa. Il flagship di OnePlus, mostrato al pubblico europeo in occasione del Mobile World Congress di fine febbraio, può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e su di una scheda tecnica completa in grado di porre il progetto in diretta concorrenza con gli altri top di gamma Android del 2022.

Sarà necessario attendere il prossimo mese di aprile per registrare la seconda novità del calendario di OnePlus. Si tratta dell’ancora inedito OnePlus Nord CE 2 Lite. Lo smartphone in questione è già, da tempo, al centro delle indiscrezioni. La nuova proposta d’accesso alla gamma Nord potrà contare sul SoC Snapdragon 695 e su di un display IPS LCD da 6.59 pollici.

Tra le specifiche troveremo anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel ed una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Al momento, non ci sono ancora conferme in merito ad un lancio in Europa (comunque molto probabile) dello smartphone. In caso di arrivo in Europa, possiamo aspettarci un prezzo inferiore ai 300 euro considerando che il recente Nord CE 2 5G parte da 359 euro.

Tra fine aprile e inizio maggio è previsto il debutto dell’OnePlus Nord 2T, altra evoluzione della gamma Nord di cui, al momento, non si conoscono molti dettagli. Sempre a maggio ci sarà il debutto dell’OnePlus 10R. Entrambi gli smartphone non dovrebbero arrivare in Europa dove, invece, arriverà sicuramente il nuovo OnePlus Nord 3. Il dispositivo verrà svelato ufficialmente nel corso del prossimo mese di luglio.

Lo smartphone, secondo rumor dei giorni scorsi, dovrebbe presentare il SoC Dimensity 8100 ed un display AMOLED da 6.7 pollici. Il nuovo report sulle novità di OnePlus anticipa anche il debutto di un nuovo top di gamma nel corso del Q3 del 2022 per il brand. Lo smartphone in questione sarà l’inedito OnePlus 10 Ultra (oppure 10 Pro+). Sul progetto, per ora, non ci sono dettagli ma già nelle prossime settimane dovrebbero iniziare ad arrivare le prime indiscrezioni.

Le altre possibili novità in arrivo

Il report di Yogesh Brar non include alcun riferimento alle altre novità della gamma OnePlus. L’azienda, in ogni caso, rinnoverà la sua offerta di dispositivi con vari accessori come cuffie TWS, smartwatch e Smart TV. Alcune di queste novità arriveranno anche sul mercato italiano. Da notare che nel report non si parla di un nuovo OnePlus 10 e di nuovi possibili entry level per la gamma Nord. L’offerta di smartphone di OnePlus per i prossimi mesi, quindi, potrebbe non limitarsi ai modelli citati nel report andando ad includere anche diversi ulteriori dispositivi. Ne sapremo di più, di certo, nei prossimi mesi.

In copertina OnePlus Nord CE 2 5G