Samsung sta rilasciando un nuovo aggiornamento software a sorpresa per diversi suoi modelli: non si tratta di nuove patch di sicurezza, dato che tutti quelli per ora coinvolti dovrebbero già disporre delle più recenti, ma di una questione legata alle bande LTE. Vediamo le novità in fase di rilascio per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e Galaxy A54 5G (e forse non solo).

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Z Flip5, Z Fold 5 e A54 5G

Al momento la distribuzione del nuovo aggiornamento riguarda Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e Galaxy A54 5G, ma è possibile che presto saranno coinvolti altri modelli.

Tutti gli smartphone in questione dovrebbero già aver ricevuto i giorni scorsi le patch di sicurezza di aprile 2024, che hanno portato la correzione a 27 vulnerabilità comuni al sistema operativo Google (CVE) e a 17 vulnerabilità specifiche per i dispositivi della casa di Seoul (SVE). Quindi come mai sta arrivando un nuovo update nelle mani dei possessori di questi smartphone Samsung a distanza di pochi giorni? Nessun mistero in realtà, perché a quanto pare la risposta alla domanda è nel changelog.

Oltre a parlare di generici perfezionamenti di stabilità e delle prestazioni del dispositivo, di bugfix non specificati e di ulteriori update di sicurezza, il changelog cita un aggiornamento del supporto della banda LTE TDD. Secondo quanto riportato, i modelli acquistati in Germania non sono in grado di ricevere i segnali nelle bande LTE TDD in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svizzera e Repubblica Ceca.

Non è chiaro il motivo preciso per il quale questo aggiornamento sia stato rilasciato ora per più modelli e in modo apparentemente così rapido, ma la cosa non dovrebbe toccare più di tanto gli utenti italiani.

Nel frattempo Samsung è al lavoro per rilasciare la One UI 6.1 per una serie di ulteriori modelli: secondo quanto dichiarato qualche giorno fa, i prossimi sulla lista sono Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. L’aggiornamento è atteso per l’inizio di maggio 2024.

Come aggiornare serie Samsung Galaxy S24, S23, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5 e A54 5G

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e Galaxy A54 5G potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch. In caso di esito negativo potete aspettare qualche ora prima di riprovare.

grazie a Gabriele per lo screenshot