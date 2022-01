Dopo un fiume di anticipazioni, OnePlus 10 Pro è finalmente ufficiale, in Cina. La nuova ammiraglia del produttore cinese reca sul piatto tante novità interessanti, degne del nome che porta, molte delle quali attese, altre meno. Fra tutte il nuovo schermo AMOLED LTPO 2.0 da 6,7″ Quad HD+, il SoC Snapdragon 8 Gen 1, un comparto fotografico posteriore super e tanto altro ancora, seppur per ora, riservato al mercato cinese.

Caratteristiche e dettagli di OnePlus 10 Pro

Lo schermo, curvo e particolarmente ottimizzato, è la prima cosa che balza all’occhio di questo OnePlus 10 Pro. Come parzialmente anticipato, si tratta di un pannello AMOLED con tecnologia LTPO 2.0, con diagonale da 6,7 pollici, risoluzione Quad HD+ (1440 x 3216 pixel), frequenza di refresh variabile da 1 a 120 Hz e luminosità di picco di 1300 nit.

Il foro, defilato a sinistra, fa da castone per la fotocamera frontale, da 32 megapixel con sensore Sony IMX615 con apertura f/2.4. Il resto del comparto fotografico, in collaborazione con Hasselblad, è così formato: sensore principale da 1/1.43″ Sony IMX789 da 48 megapixel con apertura f/1.8 e OIS, grandangolare Samsung S5KJN1SQO – JN1 da 1/2.76″ da 50 megapixel con campo di visione di 150° e apertura f/2.4, e teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3,3x stabilizzato otticamente.

Il tutto è in mano a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, SoC che, fra le altre cose, comprende un modem Snapdragon X65 5G, il primo ISP mobile a 18 bit, e la nuova piattaforma Qualcomm AI Engine di settima generazione. Lato memorie, troviamo 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1.

A parte il comparto sensori e connettività, di livello massimo con 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, dual SIM, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, lettore di impronte digitali sotto schermo e compagnia bella, non resta che menzionare l’autonomia, che con una batteria da 5.000 mAh, e una ricarica rapida cablata a 80 W (SuperVOOC per uno 0-100% in 47 minuti) e wireless a 50 W (anche inversa), non dovrebbe essere affatto un problema.

Design e funzioni di OnePlus 10 Pro

163 mm di altezza, 73,9 mm di larghezza e 8,5 mm di spessore, per un peso di 200 grammi; sono questi i numeri di uno smartphone che monta uno schermo da 6,7 pollici di diagonale. OnePlus ci è riuscita andando ad assottigliare al massimo le cornici sfruttando il più possibile lo spazio disponibile nella superficie frontale, aiutandosi tuttavia con una leggera curvatura dei bordi. Resta il foro per la fotocamera frontale, sulla sinistra, e un modulo fotocamere piuttosto grande e vistoso, che com’è in voga ultimamente va a congiungersi con i bordi dello smartphone. La back cover posteriore è in vetro con finitura opaca, mentre la cornice è metallica. Rimane il consueto slider e la solita aria premium che contraddistingue i modelli di fascia più elevata di casa OnePlus.

Ma OnePlus 10 Pro non è eleganza fine a se stessa. Sotto le pregevoli vesti nasconde un comparto software altrettanto interessante, basato su Android 12. L’interfaccia grafica è la OxygenOS 12, personalizzazione che in questa versione si fa più fluida e ricca di nuove funzioni interessanti. Oltre alla risposta ad Animoji di Apple, Omoji, sono da evidenziare le diverse novità che riguardano il software fotografico, che può contare ad esempio sulla Pro Mode firmata Hasselblad, con scatti a 10-bit di colore per incrementi del 25% della copertura dello spazio colore DCI-P3, foto in 12-bit RAW con tutti e tre i sensori posteriori, o ancora, la funzione Hasselblad Pro Mode with RAW+ per ottenere sia un file RAW, per un successivo lavoro di editing, che uno in formato JPEG.

La “Movie mode” è la funzione dedicata alle riprese video che, oltre a permettere di registrare in 8K, accoglie funzioni quali il controllo manuale dell’ISO, della shutter speed e di altri parametri anche durante la registrazione, video che, se necessario, possono essere anche salvati in formato LOG.

Prezzi e disponibilità di OnePlus 10 Pro

Per il nostro mercato c’è ancora da pazientare un po’, ma è bene intanto dare un’occhiata a come questo nuovo gioiellino prova ad aggredire il mercato cinese. OnePlus 10 Pro arriva in due colorazioni, verde (Emerald Forest) e nera (Volcanick Black), configurazioni che seguono i cui prezzi sono convertiti secondo il cambio attuale, disponibili già da oggi in preordine in Cina, in vendita dal 13 gennaio: